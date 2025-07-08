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Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов - РИА Новости, 08.07.2025
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14:53 08.07.2025 (обновлено: 15:11 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027918312.html
Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов
Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов
Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом", заявил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:53:00+03:00
2025-07-08T15:11:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
михаил мишустин
мс-21
ил-114-300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На завершающей стадии сертификации сегодня, вы знаете, находятся полностью импортозамещенные российские самолеты – это МС-21 и "Суперджет". Как и региональный Ил-114. Как раз его опытный образец сегодня осмотрели в аэропорту "Кольцово". Продолжается работа над самолетом "Байкал" для местных авиалиний. Реализуется целый ряд и других востребованных проектов, в том числе по созданию вертолетной техники", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин, мс-21, ил-114-300
Экономика, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, МС-21, Ил-114-300
Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов

Мишустин: импортозамещенные самолеты сейчас на завершающей стадии сертификации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров осматривают самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров осматривают самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров осматривают самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На завершающей стадии сертификации сегодня, вы знаете, находятся полностью импортозамещенные российские самолеты – это МС-21 и "Суперджет". Как и региональный Ил-114. Как раз его опытный образец сегодня осмотрели в аэропорту "Кольцово". Продолжается работа над самолетом "Байкал" для местных авиалиний. Реализуется целый ряд и других востребованных проектов, в том числе по созданию вертолетной техники", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Полет полностью импортозамещенного SJ-100 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
23 апреля, 05:46
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинМС-21Ил-114-300
 
 
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