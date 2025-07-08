Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов
Мишустин: импортозамещенные самолеты сейчас на завершающей стадии сертификации
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров осматривают самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров осматривают самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На завершающей стадии сертификации сегодня, вы знаете, находятся полностью импортозамещенные российские самолеты – это МС-21 и "Суперджет". Как и региональный Ил-114. Как раз его опытный образец сегодня осмотрели в аэропорту "Кольцово". Продолжается работа над самолетом "Байкал" для местных авиалиний. Реализуется целый ряд и других востребованных проектов, в том числе по созданию вертолетной техники", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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