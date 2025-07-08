https://ria.ru/20250708/mishustin-2027917774.html

Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт

Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт

Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:52:00+03:00

2025-07-08T14:52:00+03:00

2025-07-08T15:50:00+03:00

экономика

россия

екатеринбург

михаил мишустин

технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уход ряда иностранных информационно-технологических компаний ускорил переход на собственный прикладной софт. Такая работа организована на базе, напомню, 36 индустриальных центров компетенций. Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного, я бы так сказал, периода", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин, технологии