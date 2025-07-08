Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт
Мишустин: уход иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уход ряда иностранных информационно-технологических компаний ускорил переход на собственный прикладной софт. Такая работа организована на базе, напомню, 36 индустриальных центров компетенций. Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного, я бы так сказал, периода", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.