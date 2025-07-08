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Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт - РИА Новости, 08.07.2025
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14:52 08.07.2025 (обновлено: 15:50 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027917774.html
Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт
Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт
Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:52:00+03:00
2025-07-08T15:50:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
михаил мишустин
технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уход ряда иностранных информационно-технологических компаний ускорил переход на собственный прикладной софт. Такая работа организована на базе, напомню, 36 индустриальных центров компетенций. Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного, я бы так сказал, периода", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин, технологии
Экономика, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин: уход иностранных компаний ускорил переход на российский софт

Мишустин: уход иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уход ряда иностранных информационно-технологических компаний ускорил переход на собственный прикладной софт. Такая работа организована на базе, напомню, 36 индустриальных центров компетенций. Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного, я бы так сказал, периода", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустин рассказал о переходе российских компаний на отечественный софт
3 июня, 11:14
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинТехнологии
 
 
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