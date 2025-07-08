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Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами - РИА Новости, 08.07.2025
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14:50 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027916752.html
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами
Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:50:00+03:00
2025-07-08T14:50:00+03:00
экономика
технологии
екатеринбург
россия
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии. "Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
https://ria.ru/20250708/samolet-2027869615.html
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экономика, технологии, екатеринбург, россия, михаил мишустин, иннопром
Экономика, Технологии, Екатеринбург, Россия, Михаил Мишустин, Иннопром
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами

Мишустин: поставки самолетов с российскими двигателями запланированы на 2026 год

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
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Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии.
"Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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ЭкономикаТехнологииЕкатеринбургРоссияМихаил МишустинИннопром
 
 
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