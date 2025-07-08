https://ria.ru/20250708/mishustin-2027916752.html
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами
Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:50:00+03:00
2025-07-08T14:50:00+03:00
2025-07-08T14:50:00+03:00
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технологии
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии. "Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
https://ria.ru/20250708/samolet-2027869615.html
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экономика, технологии, екатеринбург, россия, михаил мишустин, иннопром
Экономика, Технологии, Екатеринбург, Россия, Михаил Мишустин, Иннопром
Мишустин рассказал о сроке поставок самолетов с российскими системами
Мишустин: поставки самолетов с российскими двигателями запланированы на 2026 год