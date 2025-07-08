https://ria.ru/20250708/mishustin-2027916600.html

Мишустин призвал выстроить гибкую систему поддержки промышленности

Мишустин призвал выстроить гибкую систему поддержки промышленности - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин призвал выстроить гибкую систему поддержки промышленности

Поддержка промышленности РФ должна быть гибкой, учитывать экономические и бюджетные приоритеты страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:50:00+03:00

2025-07-08T14:50:00+03:00

2025-07-08T15:51:00+03:00

экономика

россия

екатеринбург

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Поддержка промышленности РФ должна быть гибкой, учитывать экономические и бюджетные приоритеты страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно выстроить максимально гибкую систему поддержки промышленности. Сделать ее сбалансированной, учитывающей экономические и бюджетные приоритеты. Для этого потребуется принимать подчас нетривиальные, но эффективные решения", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин