Мишустин призвал выстроить гибкую систему поддержки промышленности
Мишустин: поддержка промышленности должна быть гибкой, учитывать приоритеты
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Поддержка промышленности РФ должна быть гибкой, учитывать экономические и бюджетные приоритеты страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно выстроить максимально гибкую систему поддержки промышленности. Сделать ее сбалансированной, учитывающей экономические и бюджетные приоритеты. Для этого потребуется принимать подчас нетривиальные, но эффективные решения", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.