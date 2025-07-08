https://ria.ru/20250708/mishustin-2027914832.html

Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции

Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции

Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:47:00+03:00

2025-07-08T14:47:00+03:00

2025-07-08T15:55:00+03:00

экономика

россия

екатеринбург

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году – около 8,5%. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин