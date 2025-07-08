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Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции - РИА Новости, 08.07.2025
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14:47 08.07.2025 (обновлено: 15:55 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027914832.html
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции
Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:47:00+03:00
2025-07-08T15:55:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году – около 8,5%. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин
Экономика, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции

Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы РФ лучшим ответом инициаторам санкций

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году – около 8,5%. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин
Вчера, 14:40
 
ЭкономикаРоссияЕкатеринбургМихаил Мишустин
 
 
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