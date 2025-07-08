Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы лучшим ответом на санкции
Мишустин назвал рост обрабатывающей сферы РФ лучшим ответом инициаторам санкций
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Рост обрабатывающей сферы в России является лучшим ответом всем инициаторам антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил, напомню, 18%, в том числе в прошлом году – около 8,5%. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.