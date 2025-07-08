https://ria.ru/20250708/mishustin-2027914238.html
Мишустин призвал объединить усилия для развития экономики
Мишустин призвал объединить усилия для развития экономики - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин призвал объединить усилия для развития экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости объединения усилий научного и бизнес-сообществ, властей, экспертов и различных секторов экономики,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:47:00+03:00
2025-07-08T14:47:00+03:00
2025-07-08T14:47:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости объединения усилий научного и бизнес-сообществ, властей, экспертов и различных секторов экономики, чтобы российская экономика смогла стать более технологичной. Мишустин во вторник выступил на стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". "Президент Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что экономика России должна стать более технологичной. Это серьезный вызов, для решения которого потребуется объединить усилия образовательных и научных учреждений, промышленности и других секторов, экспертного сообщества и инвесторов... корпораций и институтов развития, министерств и ведомств, региональных властей", - отметил российский премьер.
https://ria.ru/20250707/zakony-2027763843.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал объединить усилия для развития экономики
Мишустин: российская экономика должна стать более технологичной