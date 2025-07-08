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Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:46:00+03:00
2025-07-08T14:46:00+03:00
2025-07-08T14:46:00+03:00
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екатеринбург
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В авиастроении безусловным приоритетом для нас является достижение нашего полного суверенитета. Мы планомерно движемся к этой цели", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин
Экономика, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении безусловным приоритетом