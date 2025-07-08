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Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области - РИА Новости, 08.07.2025
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13:04 08.07.2025 (обновлено: 13:54 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027874746.html
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. РИА Новости, 08.07.2025
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2025-07-08T13:54:00+03:00
политика
россия
екатеринбург
свердловская область
михаил мишустин
денис паслер
владимир путин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Глава правительства РФ во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром". Мишустин выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Паслер был назначен на должность врио губернатора Свердловской области указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область.
https://ria.ru/20250328/pasler-2007945482.html
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политика, россия, екатеринбург, свердловская область, михаил мишустин, денис паслер, владимир путин, иннопром
Политика, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Михаил Мишустин, Денис Паслер, Владимир Путин, Иннопром
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области

Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области Паслером

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер во время встречи
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером.
Глава правительства РФ во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром". Мишустин выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Паслер был назначен на должность врио губернатора Свердловской области указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области
28 марта, 14:50
 
ПолитикаРоссияЕкатеринбургСвердловская областьМихаил МишустинДенис ПаслерВладимир ПутинИннопром
 
 
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