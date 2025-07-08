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Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:04:00+03:00
2025-07-08T13:04:00+03:00
2025-07-08T13:54:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Глава правительства РФ во вторник прилетел в Екатеринбург на международную промышленную выставку "Иннопром". Мишустин выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Паслер был назначен на должность врио губернатора Свердловской области указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область.
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Политика, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Михаил Мишустин, Денис Паслер, Владимир Путин, Иннопром
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области
Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области Паслером