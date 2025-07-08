https://ria.ru/20250708/mishustin-2027845149.html
В России чтят родителей бойцов СВО, заявил Мишустин
В России чтят родителей бойцов СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
В России чтят родителей бойцов СВО, заявил Мишустин
Родителей бойцов спецоперации с глубоким уважением чтят в России, они воспитали истинных патриотов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:56:00+03:00
2025-07-08T10:56:00+03:00
2025-07-08T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Родителей бойцов спецоперации с глубоким уважением чтят в России, они воспитали истинных патриотов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Глава кабмина подчеркнул, что в России гордятся многодетными семьями, трудовыми и творческими династиями. "С глубоким уважением чтим отцов и матерей бойцов специальной военной операции, которые воспитали истинных патриотов, мужественно защищающих национальные интересы отечества", - отметил премьер-министр.
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общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России чтят родителей бойцов СВО, заявил Мишустин
Мишустин: в России с глубоким уважением чтят родителей бойцов СВО