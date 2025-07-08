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Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.07.2025
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00:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027796508.html
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:24:00+03:00
2025-07-08T00:24:00+03:00
экономика
технологии
россия
свердловская область
екатеринбург
михаил мишустин
денис паслер
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили в пресс-службе правительства РФ. На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В мероприятиях поездки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Уральская компания ждет премьера Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. В 2025 году выставка представлена разделами "Машиностроение и компоненты", "Промышленная автоматизация", "Металлургия и производство материалов", "Производственные технологии", "Цифровые технологии", "Технологии для города", "Услуги для промышленности". Страной-партнером "Иннопрома-2025" является Саудовская Аравия. Ее делегация во главе с министром промышленности и минеральных ресурсов господином Бандаром ибн Ибрахимом аль-Хурейфом представлена ведущими государственными структурами и промышленными компаниями, работающими в приоритетных отраслях страны. Премьер-министр РФ в ходе посещения "Иннопрома" традиционно осматривает выставку и выступает на главной стратегической сессии. Ранее глава правительства сообщал, что в ходе визита на "Иннопром" посетит стенд группы компаний "ДСТ-Урал", которая производит машины для дорожного строительства, промышленности, сельского хозяйства и других сфер. Встреча с Паслером В графике Мишустина также есть встреча со временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Он был назначен на должность указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область. Во время встречи с Путиным Паслер выделил промышленное развитие Свердловской области, при этом назвал актуальным транспортный вопрос в регионе.
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экономика, технологии, россия, свердловская область, екатеринбург, михаил мишустин, денис паслер, владимир путин, иннопром
Экономика, Технологии, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Денис Паслер, Владимир Путин, Иннопром
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге и встретится с Паслером

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, а также проведет встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
На площадке выставки "Иннопром" председатель правительства выступит на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Робота-андроида представили на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
Вчера, 07:26
В мероприятиях поездки также примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Уральская компания ждет премьера

Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. В 2025 году выставка представлена разделами "Машиностроение и компоненты", "Промышленная автоматизация", "Металлургия и производство материалов", "Производственные технологии", "Цифровые технологии", "Технологии для города", "Услуги для промышленности".
Страной-партнером "Иннопрома-2025" является Саудовская Аравия. Ее делегация во главе с министром промышленности и минеральных ресурсов господином Бандаром ибн Ибрахимом аль-Хурейфом представлена ведущими государственными структурами и промышленными компаниями, работающими в приоритетных отраслях страны.
Премьер-министр РФ в ходе посещения "Иннопрома" традиционно осматривает выставку и выступает на главной стратегической сессии. Ранее глава правительства сообщал, что в ходе визита на "Иннопром" посетит стенд группы компаний "ДСТ-Урал", которая производит машины для дорожного строительства, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.
Мультимедийный стенд правительства Москвы на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Ликсутов: Москва представила мультимедийный стенд на выставке "Иннопром"
Вчера, 08:13

Встреча с Паслером

В графике Мишустина также есть встреча со временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Он был назначен на должность указом президента РФ Владимира Путина 26 марта. Ранее Паслер возглавлял Оренбургскую область.
Во время встречи с Путиным Паслер выделил промышленное развитие Свердловской области, при этом назвал актуальным транспортный вопрос в регионе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Мишустин призвал быстрее принять закон о платформенной экономике
3 июля, 14:57
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСвердловская областьЕкатеринбургМихаил МишустинДенис ПаслерВладимир ПутинИннопром
 
 
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