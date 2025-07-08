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В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных - РИА Новости, 08.07.2025
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04:18 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/mironov-2027808469.html
В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных
В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:18:00+03:00
2025-07-08T04:18:00+03:00
общество
жкх
россия
сергей миронов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума", - сообщается в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проведение платежной "коммунальной амнистии" позволит "снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан". Он привел данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года это каждая пятая семья. "Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше", – добавил лидер СРЗП. Политик уточнил, что согласно статистике за 2024 года, долги граждан России за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей: за капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, а точнее не в состоянии платить, по его словам, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных. "Подавляющее большинство граждан готовы вовремя платить за коммуналку… Мы предлагаем принять срочные меры для поддержки многодетных семей", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250708/gosduma-2027800786.html
https://ria.ru/20250705/mironov--2027380640.html
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общество, жкх, россия, сергей миронов, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф
Общество, ЖКХ, Россия, Сергей Миронов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ
В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных

Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки в Москве
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья во время прогулки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума", - сообщается в письме.
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В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проведение платежной "коммунальной амнистии" позволит "снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан".
Он привел данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года это каждая пятая семья. "Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше", – добавил лидер СРЗП.
Политик уточнил, что согласно статистике за 2024 года, долги граждан России за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей: за капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, а точнее не в состоянии платить, по его словам, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных. "Подавляющее большинство граждан готовы вовремя платить за коммуналку… Мы предлагаем принять срочные меры для поддержки многодетных семей", – заключил Миронов.
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ОбществоЖКХРоссияСергей МироновФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФ
 
 
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