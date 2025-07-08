https://ria.ru/20250708/miny-2027812975.html

В Курской области обезвредили испанские мины ВСУ

В Курской области обезвредили испанские мины ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025

В Курской области обезвредили испанские мины ВСУ

Запрещенные Женевской и Оттавской конвенциями испанские мины использовались ВСУ для минирования оккупированных населенных пунктов в Курской области, рассказал... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:17:00+03:00

2025-07-08T06:17:00+03:00

2025-07-08T06:20:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запрещенные Женевской и Оттавской конвенциями испанские мины использовались ВСУ для минирования оккупированных населенных пунктов в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Богдан Миронов."Испанская мина имеет особенность - это несоответствие Женевской и Оттавской конвенциям", - сказал Миронов.Он отметил, что конструкция противотанковой мины испанского производства предполагает, что при снятии "крышки" над датчиком срабатывания она становится значительно чувствительнее и может сдетонировать, если на нее наступит человек."С данной "крышкой" усилие срабатывания - 120 килограммов на датчик (при нажатии). При снятии "крышки" усилие срабатывания - даже противник подписал (надпись на испанском - ред.) - пять килограммов. Это уже является опасным и для человека.Миронов отдельно отметил, что такой подход к производству и использованию мин противоречит Женевской и Оттавской конвенциям."Неизбирательность боеприпаса противоречит положениям конвенций", - заявил он.Украина и Испания являются странами-подписантами Женевских и Оттавских конвенций, в том числе частей документов, регламентирующих использование пехотных мин. С 2022 года Киев неоднократно публично заявлял о своем нежелании соблюдать Женевскую конвенцию. В конце июня 2025 Зеленский утвердил выход Киева из конвенции о запрете противопехотных мин.

https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html

https://ria.ru/20250702/sapery-2026828593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, киев, украина