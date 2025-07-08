https://ria.ru/20250708/minoborony-2027870899.html

ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ потеряли более 430 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, сообщили... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:50:00+03:00

2025-07-08T12:50:00+03:00

2025-07-08T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

димитров

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 430 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили свыше 430 военнослужащих, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

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димитров, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность