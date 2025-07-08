https://ria.ru/20250708/mid-2027855800.html

В МИД рассказали о планах России на фоне наращивания расходов обороны НАТО

В МИД рассказали о планах России на фоне наращивания расходов обороны НАТО - РИА Новости, 08.07.2025

В МИД рассказали о планах России на фоне наращивания расходов обороны НАТО

Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:45:00+03:00

2025-07-08T11:45:00+03:00

2025-07-08T11:54:00+03:00

россия

нато

москва

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия будет готовиться к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, не рассчитывая, что какие-то из них могут быть не реализованы, Москва также продолжит обеспечивать свою обороноспособность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Понятно, что там существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализовать те планы, которые недавно были приняты на саммите в Гааге и которые разрабатываются в Евросоюзе. Они с точки зрения возможностей экономики стран НАТО и ЕС действительно вызывают большие сомнения", - сказал Грушко журналистам после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме."Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20250708/nato--2027815022.html

россия

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россия, нато, москва, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)