https://ria.ru/20250708/merzlikin-2027799133.html

Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака

Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака - РИА Новости, 08.07.2025

Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака

Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник рассмотрит иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили в суде. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:24:00+03:00

2025-07-08T01:24:00+03:00

2025-07-08T01:24:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник рассмотрит иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. В браке с Анной Мерзликиной актер состоит с 2006 года. У пары четверо детей. Заявителем по иску значится Мерзликин. Мерзликин известен широкой публике по роли Димона в фильме "Бумер", также он играл во многих российских фильмах и сериалах, таких как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз", "Территория".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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