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Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака - РИА Новости, 08.07.2025
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Шоубиз
 
01:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/merzlikin-2027799133.html
Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака
Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака - РИА Новости, 08.07.2025
Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака
Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник рассмотрит иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили в суде. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:24:00+03:00
2025-07-08T01:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник рассмотрит иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. В браке с Анной Мерзликиной актер состоит с 2006 года. У пары четверо детей. Заявителем по иску значится Мерзликин. Мерзликин известен широкой публике по роли Димона в фильме "Бумер", также он играл во многих российских фильмах и сериалах, таких как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз", "Территория".
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москва, андрей мерзликин, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Андрей Мерзликин, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака

Суд во вторник рассмотрит вопрос о расторжении брака актера Мерзликина с женой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Андрей Мерзликин
Актер Андрей Мерзликин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Андрей Мерзликин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник рассмотрит иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск.
В браке с Анной Мерзликиной актер состоит с 2006 года. У пары четверо детей. Заявителем по иску значится Мерзликин.
Мерзликин известен широкой публике по роли Димона в фильме "Бумер", также он играл во многих российских фильмах и сериалах, таких как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз", "Территория".
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