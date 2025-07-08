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Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака
Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака - РИА Новости, 08.07.2025
Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака
Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник рассмотрит иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили в суде. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:24:00+03:00
2025-07-08T01:24:00+03:00
2025-07-08T01:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве во вторник рассмотрит иск актера Андрея Мерзликина о расторжении брака с супругой Анной, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. В браке с Анной Мерзликиной актер состоит с 2006 года. У пары четверо детей. Заявителем по иску значится Мерзликин. Мерзликин известен широкой публике по роли Димона в фильме "Бумер", также он играл во многих российских фильмах и сериалах, таких как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз", "Территория".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей мерзликин, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Андрей Мерзликин, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Суд рассмотрит иск Андрея Мерзликина о расторжении брака
Суд во вторник рассмотрит вопрос о расторжении брака актера Мерзликина с женой