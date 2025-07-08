https://ria.ru/20250708/meksika-2027802590.html
В Мексике угнали грузовик с золотым и серебряным концентратом
В Мексике угнали грузовик с золотым и серебряным концентратом - РИА Новости, 08.07.2025
В Мексике угнали грузовик с золотым и серебряным концентратом
Грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата был угнан в Мексике, заявила горнодобывающая группа Bacis. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:20:00+03:00
2025-07-08T02:20:00+03:00
2025-07-08T02:20:00+03:00
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МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата был угнан в Мексике, заявила горнодобывающая группа Bacis. "Организованная преступная группа на двух автомобилях совершила налет на грузовик компании CV Cargetes Durango SA, который был нагружен не менее чем 33 тоннами золотого и серебряного концентрата", - говорится в релизе группы. Как отмечается в заявлении, грузовик был возвращен, но информации о местонахождении украденного груза нет. Водитель и персонал, которые перевозили груз, не пострадали, добавляет Bacis.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, мексика
В Мексике угнали грузовик с золотым и серебряным концентратом
В Мексике угнали грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата
МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости.
Грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата был угнан в Мексике, заявила горнодобывающая группа Bacis
.
"Организованная преступная группа на двух автомобилях совершила налет на грузовик компании CV Cargetes Durango SA, который был нагружен не менее чем 33 тоннами золотого и серебряного концентрата", - говорится в релизе группы.
Как отмечается в заявлении, грузовик был возвращен, но информации о местонахождении украденного груза нет. Водитель и персонал, которые перевозили груз, не пострадали, добавляет Bacis.