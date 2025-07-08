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Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной - РИА Новости, 08.07.2025
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10:39 08.07.2025 (обновлено: 10:41 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/medvedev-2027841859.html
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной - РИА Новости, 08.07.2025
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной
Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:39:00+03:00
2025-07-08T10:41:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера в отношении РФ и Украины."Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ."Никак", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html
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украина, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, США, В мире
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной

Медведев: Трамп катается на любимых политических качелях в ситуации с Украиной

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера в отношении РФ и Украины.
"Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ.
"Никак", - подчеркнул Медведев.
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УкраинаРоссияДмитрий МедведевДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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