https://ria.ru/20250708/medvedev-2027841859.html

Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной

Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной - РИА Новости, 08.07.2025

Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной

Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:39:00+03:00

2025-07-08T10:39:00+03:00

2025-07-08T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера в отношении РФ и Украины."Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ."Никак", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html

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украина, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, сша, в мире