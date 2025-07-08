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Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной - РИА Новости, 08.07.2025
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной
Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:39:00+03:00
2025-07-08T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "катается" на любимых политических качелях, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления американского лидера в отношении РФ и Украины."Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ."Никак", - подчеркнул Медведев.
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украина, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, США, В мире
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной
Медведев: Трамп катается на любимых политических качелях в ситуации с Украиной