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Экс-главу самарского МЧС обвинили во взяточничестве

Экс-главу самарского МЧС обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 08.07.2025

Экс-главу самарского МЧС обвинили во взяточничестве

Экс-начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко обвиняется в получении взяток на сумму более 73 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:59:00+03:00

2025-07-08T15:59:00+03:00

2025-07-08T15:59:00+03:00

происшествия

россия

самарская область

самара

олег бойко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 8 июл - РИА Новости. Экс-начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко обвиняется в получении взяток на сумму более 73 миллионов рублей, сообщила представитель гособвинения журналистам в суде Самары, где началось рассмотрение дела по существу. По данным прокуратуры, Бойко, занимая должность начальника ГУМЧС России по Самарской области, вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью преступного заговора было получение взяток ежемесячно с 1 января 2020 года по декабрь 2023 года в сумме не менее 1 миллиона рублей, а также не менее 15% от заключенных с организациями Гущина контрактов. Контракты направлены на обеспечение пожарной безопасности в Самарской области, а также на звуковое оповещение гражданской безопасности на территории региона. "Соответственно, за указанный период Бойко получил незаконное денежное вознаграждение в виде взяток в размере более 73 миллионов рублей… Поскольку это особо тяжкий состав преступления, (Бойко грозит - ред.) от 8 до 15 лет лишения свободы", - сообщила представитель гособвинения журналистам в суде. Ранее на сайте Ленинского районного суда появилась информация, что Бойко и еще пять фигурантов будут судить по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Еще две фигурантки - Елена Тютюнник и Наталья Фроловская - проходят по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что следствие считает, что Бойко долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей. Одного из фигурантов - бизнесмена Яна Гущина - уже признали виновным в даче взятки Бойко и назначили шесть лет колонии строгого режима со штрафом на 170 миллионов рублей. По данным сайта rusprofile.ru, Гущин является учредителем самарской компании "Витязь - системы безопасности". В составе учредителей также указана Елена Тютюнник, которой тоже вменяют дачу взятки. По версии следствия, взятка была передана за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.

https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026466933.html

https://ria.ru/20250627/mintrans-2025833232.html

https://ria.ru/20250521/prigovor-2018230974.html

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самарская область

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происшествия, россия, самарская область, самара, олег бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)