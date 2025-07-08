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В России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года - РИА Новости, 08.07.2025
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15:56 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/matkapital-2027943746.html
В России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года
В России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года - РИА Новости, 08.07.2025
В России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года
Уже 341 тысяча семей получила сертификат на материнский капитал с начала этого года, свидетельствует сайт Социального фонда России. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:56:00+03:00
2025-07-08T15:56:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уже 341 тысяча семей получила сертификат на материнский капитал с начала этого года, свидетельствует сайт Социального фонда России. "В этом году Социальный фонд оформил сертификат для 341 тысячи семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что при рождении первого ребенка родители получают 690,2 тысячи рублей, а при появлении второго - почти 222 тысячи рублей. При этом в случае если семья получает материнский капитал сразу на второго ребенка, он предоставляется в повышенном размере в 912,2 тысячи рублей. "Материнский капитал позволяет семьям получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В этом году это 17,2 тысячи рублей на одного ребенка в месяц в среднем по России. Выплату из материнского капитала можно оформить на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца, и одновременно с единым пособием, если у семьи есть право сразу на две меры поддержки", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
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общество, россия
Общество, Россия
В России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года

Соцфонд: в России 341 тысяча семей получили маткапитал с начала года

© Depositphotos.com / Olga ShumytskayaДокументы для новорожденного
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Depositphotos.com / Olga Shumytskaya
Документы для новорожденного. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уже 341 тысяча семей получила сертификат на материнский капитал с начала этого года, свидетельствует сайт Социального фонда России.
"В этом году Социальный фонд оформил сертификат для 341 тысячи семей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при рождении первого ребенка родители получают 690,2 тысячи рублей, а при появлении второго - почти 222 тысячи рублей. При этом в случае если семья получает материнский капитал сразу на второго ребенка, он предоставляется в повышенном размере в 912,2 тысячи рублей.
"Материнский капитал позволяет семьям получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В этом году это 17,2 тысячи рублей на одного ребенка в месяц в среднем по России. Выплату из материнского капитала можно оформить на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца, и одновременно с единым пособием, если у семьи есть право сразу на две меры поддержки", - уточняется в сообщении.
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