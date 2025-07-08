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Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России - РИА Новости, 08.07.2025
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14:58 08.07.2025 (обновлено: 15:01 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/masterstvo-2027921103.html
Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России
Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России
Чемпионаты профессионального мастерства в России нужно переформатировать под запросы производителей, привлечь к участию партнеров из ЕАЭС, ШОС, БРИКС, заявил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:58:00+03:00
2025-07-08T15:01:00+03:00
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евразийский экономический союз
шос
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Чемпионаты профессионального мастерства в России нужно переформатировать под запросы производителей, привлечь к участию партнеров из ЕАЭС, ШОС, БРИКС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Высокий интерес у молодежи вызывают международные чемпионаты профессионального мастерства. И здесь считаю, что нужно переформатировать их проведение в нашей стране - так, чтобы они точнее соответствовали перспективным запросам производителей. Привлечь к участию в них больше партнеров из Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, и стран Африки, Латинской Америки, с Ближнего Востока", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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россия, евразийский экономический союз, шос, брикс, михаил мишустин, иннопром, латинская америка, африка, экономика
Россия, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС, Михаил Мишустин, Иннопром, Латинская Америка, Африка, Экономика
Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России

Мишустин призвал привлечь к чемпионатам профмастерства партнеров из ЕАЭС и БРИКС

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Чемпионаты профессионального мастерства в России нужно переформатировать под запросы производителей, привлечь к участию партнеров из ЕАЭС, ШОС, БРИКС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Высокий интерес у молодежи вызывают международные чемпионаты профессионального мастерства. И здесь считаю, что нужно переформатировать их проведение в нашей стране - так, чтобы они точнее соответствовали перспективным запросам производителей. Привлечь к участию в них больше партнеров из Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, и стран Африки, Латинской Америки, с Ближнего Востока", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Международная промышленная выставка "Иннопром"
7 июля, 02:00
 
РоссияЕвразийский экономический союзШОСБРИКСМихаил МишустинИннопромЛатинская АмерикаАфрикаЭкономика
 
 
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