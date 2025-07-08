Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России
Мишустин призвал привлечь к чемпионатам профмастерства партнеров из ЕАЭС и БРИКС
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Чемпионаты профессионального мастерства в России нужно переформатировать под запросы производителей, привлечь к участию партнеров из ЕАЭС, ШОС, БРИКС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Высокий интерес у молодежи вызывают международные чемпионаты профессионального мастерства. И здесь считаю, что нужно переформатировать их проведение в нашей стране - так, чтобы они точнее соответствовали перспективным запросам производителей. Привлечь к участию в них больше партнеров из Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, и стран Африки, Латинской Америки, с Ближнего Востока", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Международная промышленная выставка "Иннопром"
7 июля, 02:00