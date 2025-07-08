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Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России

Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин призвал переформатировать чемпионаты профмастерства в России

Чемпионаты профессионального мастерства в России нужно переформатировать под запросы производителей, привлечь к участию партнеров из ЕАЭС, ШОС, БРИКС, заявил... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:58:00+03:00

2025-07-08T14:58:00+03:00

2025-07-08T15:01:00+03:00

россия

евразийский экономический союз

шос

брикс

михаил мишустин

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Чемпионаты профессионального мастерства в России нужно переформатировать под запросы производителей, привлечь к участию партнеров из ЕАЭС, ШОС, БРИКС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Высокий интерес у молодежи вызывают международные чемпионаты профессионального мастерства. И здесь считаю, что нужно переформатировать их проведение в нашей стране - так, чтобы они точнее соответствовали перспективным запросам производителей. Привлечь к участию в них больше партнеров из Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, и стран Африки, Латинской Америки, с Ближнего Востока", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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Ольга Фомченкова

россия, евразийский экономический союз, шос, брикс, михаил мишустин, иннопром, латинская америка, африка, экономика