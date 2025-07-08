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Маск усомнился, что Трампу можно доверять

Маск усомнился, что Трампу можно доверять - РИА Новости, 08.07.2025

Маск усомнился, что Трампу можно доверять

Миллиардер Илон Маск во вторник усомнился, что его бывшему соратнику, президенту США Дональду Трампу, можно доверять, если тот будет продолжать отказываться... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:58:00+03:00

2025-07-08T22:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск во вторник усомнился, что его бывшему соратнику, президенту США Дональду Трампу, можно доверять, если тот будет продолжать отказываться обнародовать материалы дела против американского финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Маск в начале июня на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Однако позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска. "Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпстина?" - написал Маск в X. Он также выдвинул утверждение, что экс-советник Трампа Стив Бэннон также фигурирует в материалах делах, скорее всего, имея в виду якобы так называемый список влиятельных "клиентов" Эпстина, которые якобы были замешаны в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Во вторник британская газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Трамп якобы боится, что его знакомая Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск несовершеннолетних для Эпстина, раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, илон маск, стив бэннон