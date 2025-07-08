https://ria.ru/20250708/maksmart-2027839042.html

"Максмарт" рассказал о цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме"

"Максмарт" рассказал о цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме" - РИА Новости, 08.07.2025

"Максмарт" рассказал о цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме"

Компания "Максмарт" в рамках тематической сессии "Технологический суверенитет через призму инноваций" на выставке "Иннопром" рассказала об инновационных... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:00:00+03:00

2025-07-08T12:00:00+03:00

2025-07-08T12:00:00+03:00

технологии

россия

екатеринбург

кирилл каем

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

норильский никель

газпромбанк

иннопром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785759163_0:148:3237:1969_1920x0_80_0_0_a1cfbbd9f36d4379e64b9c91e6821eb4.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Компания "Максмарт" в рамках тематической сессии "Технологический суверенитет через призму инноваций" на выставке "Иннопром" рассказала об инновационных российских технологичных решениях по цифровизации закупочных процессов промышленных предприятий, сообщает пресс-служба компании."Иннопром" проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.Одной из основных тем повестки стало развитие промышленности и обретение технологического суверенитета за счет инновационных решений в закупках.Эксперты и игроки рынка обсудили влияние цифровых платформ на трансформацию промышленности, внедрение новых технологий и использование ИИ в моделях обеспечения и закупок и как автоматизация бизнес-процессов влияет на операционную деятельность предприятия. Отдельной важной темой стало присутствие российских производителей в цифровом пространстве. На текущий момент 95% российских производителей, присутствующих на B2B-маркетплейсах, ранее не размещались в цифровом пространстве. В результате появления ниши цифровых коммерческих закупок для промышленности за последние три года они получили возможность оцифровать свои каталоги продукции и быть представленными на B2B-маркетплейсах."Отрасль цифровых коммерческих закупок компаний стала активно развиваться в России в последние три — пять лет. В ближайшие три года темпы роста цифровых закупок компаний сравняются с динамикой покупательской активности физических лиц. Это произойдет по причине двух ключевых факторов. С одной стороны, это связано с фокусом компаний разных отраслей к повышению операционной эффективности за счет цифровизации бизнес-процессов, что позволит снизить транзакционную нагрузку на предприятия", — приводит пресс-служба слова генерального директора компании Елены Суховей.Она добавила, что в рамках данного тренда одним из главных и актуальных вопросов станет развитие цифровой грамотности на предприятиях. От уровня цифровой грамотности как сотрудников, так и предприятий в целом будет зависеть эффект, который будет получать производство для сохранения конкурентности на рынке. С другой стороны, есть второй ключевой фокус — рост числа цифровых платформ в области закупок и повышение конкуренции среди них.Общая доля мирового рынка цифровых закупок бизнесами составляет 30%. При этом доля коммерческих B2B-продаж в России, которая приходится на электронную коммерцию, составляет всего около 5%. По данным Минпромторга, к концу 2024 года уже 30% высококвалифицированный сотрудников получали заказы с использованием цифровых платформ. И рынок наращивает объемы и по прогнозам аналитиков темпы ежегодного роста российского В2В-рынка в ближайшие три года составят 10-15%.В треке приняли участие представители Минпромторга, компаний "Норникель", "Газпромбанка", "Максмарт", "Сибура", "S7", "СКБ Контур", "УралВагонЗавода" и "Российской венчурной компании".Модератором выступил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

https://ria.ru/20250708/mishustin-2027796508.html

https://ria.ru/20250707/liksutov-2027543797.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, екатеринбург, кирилл каем, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), норильский никель, газпромбанк, иннопром