https://ria.ru/20250708/maksmart-2027839042.html
"Максмарт" рассказал о цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме"
"Максмарт" рассказал о цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме" - РИА Новости, 08.07.2025
"Максмарт" рассказал о цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме"
Компания "Максмарт" в рамках тематической сессии "Технологический суверенитет через призму инноваций" на выставке "Иннопром" рассказала об инновационных... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:00:00+03:00
2025-07-08T12:00:00+03:00
2025-07-08T12:00:00+03:00
технологии
россия
екатеринбург
кирилл каем
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
норильский никель
газпромбанк
иннопром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785759163_0:148:3237:1969_1920x0_80_0_0_a1cfbbd9f36d4379e64b9c91e6821eb4.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Компания "Максмарт" в рамках тематической сессии "Технологический суверенитет через призму инноваций" на выставке "Иннопром" рассказала об инновационных российских технологичных решениях по цифровизации закупочных процессов промышленных предприятий, сообщает пресс-служба компании."Иннопром" проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.Одной из основных тем повестки стало развитие промышленности и обретение технологического суверенитета за счет инновационных решений в закупках.Эксперты и игроки рынка обсудили влияние цифровых платформ на трансформацию промышленности, внедрение новых технологий и использование ИИ в моделях обеспечения и закупок и как автоматизация бизнес-процессов влияет на операционную деятельность предприятия. Отдельной важной темой стало присутствие российских производителей в цифровом пространстве. На текущий момент 95% российских производителей, присутствующих на B2B-маркетплейсах, ранее не размещались в цифровом пространстве. В результате появления ниши цифровых коммерческих закупок для промышленности за последние три года они получили возможность оцифровать свои каталоги продукции и быть представленными на B2B-маркетплейсах."Отрасль цифровых коммерческих закупок компаний стала активно развиваться в России в последние три — пять лет. В ближайшие три года темпы роста цифровых закупок компаний сравняются с динамикой покупательской активности физических лиц. Это произойдет по причине двух ключевых факторов. С одной стороны, это связано с фокусом компаний разных отраслей к повышению операционной эффективности за счет цифровизации бизнес-процессов, что позволит снизить транзакционную нагрузку на предприятия", — приводит пресс-служба слова генерального директора компании Елены Суховей.Она добавила, что в рамках данного тренда одним из главных и актуальных вопросов станет развитие цифровой грамотности на предприятиях. От уровня цифровой грамотности как сотрудников, так и предприятий в целом будет зависеть эффект, который будет получать производство для сохранения конкурентности на рынке. С другой стороны, есть второй ключевой фокус — рост числа цифровых платформ в области закупок и повышение конкуренции среди них.Общая доля мирового рынка цифровых закупок бизнесами составляет 30%. При этом доля коммерческих B2B-продаж в России, которая приходится на электронную коммерцию, составляет всего около 5%. По данным Минпромторга, к концу 2024 года уже 30% высококвалифицированный сотрудников получали заказы с использованием цифровых платформ. И рынок наращивает объемы и по прогнозам аналитиков темпы ежегодного роста российского В2В-рынка в ближайшие три года составят 10-15%.В треке приняли участие представители Минпромторга, компаний "Норникель", "Газпромбанка", "Максмарт", "Сибура", "S7", "СКБ Контур", "УралВагонЗавода" и "Российской венчурной компании".Модератором выступил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027796508.html
https://ria.ru/20250707/liksutov-2027543797.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785759163_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_da8a0cf3493cae569adc100f5dacb9e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, екатеринбург, кирилл каем, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), норильский никель, газпромбанк, иннопром
Технологии, Россия, Екатеринбург, Кирилл Каем, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Норильский никель, Газпромбанк, Иннопром
"Максмарт" рассказал о цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме"
"Максмарт" поделился идеями по цифровизации закупок промкомпаний на "Иннопроме"
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Компания "Максмарт" в рамках тематической сессии "Технологический суверенитет через призму инноваций" на выставке "Иннопром" рассказала об инновационных российских технологичных решениях по цифровизации закупочных процессов промышленных предприятий, сообщает пресс-служба компании.
"Иннопром" проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге.
Одной из основных тем повестки стало развитие промышленности и обретение технологического суверенитета за счет инновационных решений в закупках.
Эксперты и игроки рынка обсудили влияние цифровых платформ на трансформацию промышленности, внедрение новых технологий и использование ИИ в моделях обеспечения и закупок и как автоматизация бизнес-процессов влияет на операционную деятельность предприятия. Отдельной важной темой стало присутствие российских производителей в цифровом пространстве. На текущий момент 95% российских производителей, присутствующих на B2B-маркетплейсах, ранее не размещались в цифровом пространстве. В результате появления ниши цифровых коммерческих закупок для промышленности за последние три года они получили возможность оцифровать свои каталоги продукции и быть представленными на B2B-маркетплейсах.
"Отрасль цифровых коммерческих закупок компаний стала активно развиваться в России в последние три — пять лет. В ближайшие три года темпы роста цифровых закупок компаний сравняются с динамикой покупательской активности физических лиц. Это произойдет по причине двух ключевых факторов. С одной стороны, это связано с фокусом компаний разных отраслей к повышению операционной эффективности за счет цифровизации бизнес-процессов, что позволит снизить транзакционную нагрузку на предприятия", — приводит пресс-служба слова генерального директора компании Елены Суховей.
Она добавила, что в рамках данного тренда одним из главных и актуальных вопросов станет развитие цифровой грамотности на предприятиях. От уровня цифровой грамотности как сотрудников, так и предприятий в целом будет зависеть эффект, который будет получать производство для сохранения конкурентности на рынке. С другой стороны, есть второй ключевой фокус — рост числа цифровых платформ в области закупок и повышение конкуренции среди них.
Общая доля мирового рынка цифровых закупок бизнесами составляет 30%. При этом доля коммерческих B2B-продаж в России, которая приходится на электронную коммерцию, составляет всего около 5%. По данным Минпромторга, к концу 2024 года уже 30% высококвалифицированный сотрудников получали заказы с использованием цифровых платформ. И рынок наращивает объемы и по прогнозам аналитиков темпы ежегодного роста российского В2В-рынка в ближайшие три года составят 10-15%.
В треке приняли участие представители Минпромторга, компаний "Норникель", "Газпромбанка", "Максмарт", "Сибура", "S7", "СКБ Контур", "УралВагонЗавода" и "Российской венчурной компании".
Модератором выступил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.