Макрон выступил с дерзким заявлением об Украине
Макрон: Европа никогда не бросит Украину
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Европейские страны "никогда не откажутся от Украины", заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в британском парламенте в ходе государственного визита в Соединенное Королевство, сообщает AFP.
"Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, чтобы начать переговоры, чтобы построить прочный мир", — заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу коалиции желающих по видеоконференции с авиабазы Нортвуд недалеко от Лондона. Ожидается, что они проведут переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
В конце марта французский лидер по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По информации Службы внешней разведки России, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией постсоветской республики, подчеркнули в разведке.