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Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2025
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12:28 08.07.2025
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Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2025
Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что семья является незыблемой опорой и крепостью в жизни каждого... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:28:00+03:00
2025-07-08T12:28:00+03:00
общество
россия
ольга любимова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что семья является незыблемой опорой и крепостью в жизни каждого человека, придает силу и направляет в нужную сторону. День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. "Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!.. Семья – наша незыблемая опора и крепость, она придает нам силу и направляет в нужную сторону, в ней мы находим поддержку и заботу", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Любимова, любовь воодушевляет, вдохновляет на большие свершения и пробуждает творческое начало, а верность укрепляет отношения и помогает достичь взаимопонимания. "В этот светлый праздник хочу пожелать вам и вашим любимым счастья и душевного тепла! Пусть в вашем доме всегда будут царить уют и гармония!" - заключила министр.
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общество, россия, ольга любимова
Общество, Россия, Ольга Любимова
Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

Любимова назвала семью незыблемой опорой и крепостью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что семья является незыблемой опорой и крепостью в жизни каждого человека, придает силу и направляет в нужную сторону.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.
"Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!.. Семья – наша незыблемая опора и крепость, она придает нам силу и направляет в нужную сторону, в ней мы находим поддержку и заботу", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Любимова, любовь воодушевляет, вдохновляет на большие свершения и пробуждает творческое начало, а верность укрепляет отношения и помогает достичь взаимопонимания.
"В этот светлый праздник хочу пожелать вам и вашим любимым счастья и душевного тепла! Пусть в вашем доме всегда будут царить уют и гармония!" - заключила министр.
Семья гуляет на природе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
День семьи, любви и верности в России: когда отмечают, традиции праздника
23 июня, 20:36
 
ОбществоРоссияОльга Любимова
 
 
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