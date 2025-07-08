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Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2025
Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что семья является незыблемой опорой и крепостью в жизни каждого... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:28:00+03:00
2025-07-08T12:28:00+03:00
2025-07-08T12:28:00+03:00
общество
россия
ольга любимова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что семья является незыблемой опорой и крепостью в жизни каждого человека, придает силу и направляет в нужную сторону. День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. "Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!.. Семья – наша незыблемая опора и крепость, она придает нам силу и направляет в нужную сторону, в ней мы находим поддержку и заботу", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Любимова, любовь воодушевляет, вдохновляет на большие свершения и пробуждает творческое начало, а верность укрепляет отношения и помогает достичь взаимопонимания. "В этот светлый праздник хочу пожелать вам и вашим любимым счастья и душевного тепла! Пусть в вашем доме всегда будут царить уют и гармония!" - заключила министр.
https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html
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общество, россия, ольга любимова
Общество, Россия, Ольга Любимова
Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
Любимова назвала семью незыблемой опорой и крепостью