https://ria.ru/20250708/lukashenko-2028014818.html

Лукашенко рассказал, чем его угостил Путин

Лукашенко рассказал, чем его угостил Путин - РИА Новости, 08.07.2025

Лукашенко рассказал, чем его угостил Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Могилевский племенной завод по выращиванию коз рассказал о козьем молоке, которым угощал его... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:47:00+03:00

2025-07-08T19:47:00+03:00

2025-07-08T19:54:00+03:00

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Могилевский племенной завод по выращиванию коз рассказал о козьем молоке, которым угощал его российский коллега Владимир Путин, сообщил проект "Пул первого"."Я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы думал бы, коровье", — заявил Лукашенко.Лукашенко обсудил с сотрудницей завода, должно ли козье молоко иметь запах, после чего попросил ему налить молоко на пробу. Белорусский лидер отметил, что запаха не чувствует и молоко идеальное.Ранее сегодня Александр Лукашенко потребовал оперативно к 1 сентября устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.

https://ria.ru/20250708/lukashenko-2027935295.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин