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Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке поваленного леса - РИА Новости, 08.07.2025
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15:28 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/lukashenko-2027935295.html
Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке поваленного леса
Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке поваленного леса - РИА Новости, 08.07.2025
Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке поваленного леса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал оперативно к 1 сентября устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:28:00+03:00
2025-07-08T15:28:00+03:00
в мире
белоруссия
могилевская область
александр лукашенко
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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал оперативно к 1 сентября устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса. Как передает агентство Белта, эту проблему глава государства отметил во время рабочей поездки в Могилевскую область. "Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили", - сказал Лукашенко, обратив на это особое внимание руководителя региона, помощника президента по области, главы администрации президента. Лукашенко потребовал, чтобы к 1 сентября в Белоруссии не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса. Иначе, отметил президент, востребованное древесное сырье просто сгниет. Ранее он также поручал передавать поваленный лес в распоряжение населения.
https://ria.ru/20250617/korova-2023319087.html
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в мире, белоруссия, могилевская область, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Могилевская область, Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке поваленного леса

Лукашенко потребовал к сентябрю убрать брошенные в поваленных лесах бревна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал оперативно к 1 сентября устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.
Как передает агентство Белта, эту проблему глава государства отметил во время рабочей поездки в Могилевскую область.
"Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили", - сказал Лукашенко, обратив на это особое внимание руководителя региона, помощника президента по области, главы администрации президента.
Лукашенко потребовал, чтобы к 1 сентября в Белоруссии не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса. Иначе, отметил президент, востребованное древесное сырье просто сгниет.
Ранее он также поручал передавать поваленный лес в распоряжение населения.
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