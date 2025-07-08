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Более 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами в 2025 году - РИА Новости, 08.07.2025
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17:20 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/lotereya-2027979990.html
Более 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами в 2025 году
Более 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами в 2025 году - РИА Новости, 08.07.2025
Более 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами в 2025 году
Свыше 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами за первое полугодие 2025 года в России, в среднем это по три победителя в день, рассказали РИА... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:20:00+03:00
2025-07-08T17:20:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Свыше 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами за первое полугодие 2025 года в России, в среднем это по три победителя в день, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "За первые шесть месяцев 2025 года благодаря "Национальной лотерее" россияне выиграли более 14 миллиардов рублей, а свыше 500 участников стали миллионерами – в среднем это по три счастливчика в день. Такие показатели - не просто статистика, а полтысячи судеб, которые доказали, что мечты сбываются", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что флагманом успеха стала лотерея "Мечталлион", 303 участника которой за первое полугодие стали миллионерами. Самый крупный выигрыш в ней составил 147 миллионов рублей. Всё больше билетов участники приобретают через мобильное приложение или на официальном сайте, что говорит о стремительной цифровизации отрасли. При этом традиционные каналы продаж – отделения почты России по всей стране, фирменные точки продаж и магазины-партнёры – сохраняют свою актуальность для игроков.
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россия, общество
Россия, Общество
Более 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами в 2025 году

Более 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами с начала года

© Фото : Национальная лотереяБилет лотереи "Мечталлион"
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Национальная лотерея
Билет лотереи "Мечталлион". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Свыше 500 участников "Национальной лотереи" стали миллионерами за первое полугодие 2025 года в России, в среднем это по три победителя в день, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"За первые шесть месяцев 2025 года благодаря "Национальной лотерее" россияне выиграли более 14 миллиардов рублей, а свыше 500 участников стали миллионерами – в среднем это по три счастливчика в день. Такие показатели - не просто статистика, а полтысячи судеб, которые доказали, что мечты сбываются", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что флагманом успеха стала лотерея "Мечталлион", 303 участника которой за первое полугодие стали миллионерами. Самый крупный выигрыш в ней составил 147 миллионов рублей. Всё больше билетов участники приобретают через мобильное приложение или на официальном сайте, что говорит о стремительной цифровизации отрасли. При этом традиционные каналы продаж – отделения почты России по всей стране, фирменные точки продаж и магазины-партнёры – сохраняют свою актуальность для игроков.
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Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей
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