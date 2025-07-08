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Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок в 2024 году
Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2025
Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок в 2024 году
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 миллиардов рублей, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:35:00+03:00
2025-07-08T13:35:00+03:00
2025-07-08T13:35:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 миллиардов рублей, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2024 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. 6 теневых площадок ликвидировано с общим объемом порядка 11 млрд руб., установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", технических участников – около 2 тысяч", - говорится в отчете.
https://ria.ru/20250708/perevody-2027878568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок в 2024 году
Росфинмониторинг ликвидировал 6 теневых площадок объемом 11 млрд руб в 2024 году