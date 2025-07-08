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Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ
Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2025
Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ
МИД Германии заявляет, что китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС в Красном море, посол Китая вызван в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:35:00+03:00
2025-07-08T11:35:00+03:00
2025-07-08T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Германии заявляет, что китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС в Красном море, посол Китая вызван в МИД ФРГ. "Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и создание помех операции совершенно неприемлемы. Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел", - сообщил МИД ФРГ в соцсети X.
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в мире, китай, красное море, мид германии, евросоюз
В мире, Китай, Красное море, МИД Германии, Евросоюз
Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ
МИД ФРГ: КНР применила лазер для нацеливания на немецкий самолет в Красном море