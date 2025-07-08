https://ria.ru/20250708/lazer-2027854581.html

Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ

Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2025

Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ

МИД Германии заявляет, что китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС в Красном море, посол Китая вызван в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:35:00+03:00

2025-07-08T11:35:00+03:00

2025-07-08T12:22:00+03:00

в мире

китай

красное море

мид германии

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Германии заявляет, что китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС в Красном море, посол Китая вызван в МИД ФРГ. "Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и создание помех операции совершенно неприемлемы. Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел", - сообщил МИД ФРГ в соцсети X.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018660606.html

китай

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, красное море, мид германии, евросоюз