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Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2025
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11:35 08.07.2025 (обновлено: 12:22 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/lazer-2027854581.html
Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ
Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2025
Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ
МИД Германии заявляет, что китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС в Красном море, посол Китая вызван в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:35:00+03:00
2025-07-08T12:22:00+03:00
в мире
китай
красное море
мид германии
евросоюз
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Германии заявляет, что китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС в Красном море, посол Китая вызван в МИД ФРГ. "Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и создание помех операции совершенно неприемлемы. Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел", - сообщил МИД ФРГ в соцсети X.
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в мире, китай, красное море, мид германии, евросоюз
В мире, Китай, Красное море, МИД Германии, Евросоюз
Китайские военные целились лазером в немецкий самолет, утверждают в ФРГ

МИД ФРГ: КНР применила лазер для нацеливания на немецкий самолет в Красном море

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Германии заявляет, что китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС в Красном море, посол Китая вызван в МИД ФРГ.
"Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС ASPIDES. Угроза немецкому персоналу и создание помех операции совершенно неприемлемы. Сегодня посол Китая был вызван в министерство иностранных дел", - сообщил МИД ФРГ в соцсети X.
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