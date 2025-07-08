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Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету - РИА Новости, 08.07.2025
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11:25 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/latviya-2027850894.html
Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету
Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету - РИА Новости, 08.07.2025
Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету
Российский предприниматель Петр Авен просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже по обвинению в клевете, передает... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:25:00+03:00
2025-07-08T11:25:00+03:00
в мире
латвия
россия
петр авен
евросоюз
европейский суд общей юрисдикции
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Петр Авен просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже по обвинению в клевете, передает агентство LETA. "Гражданин России и Латвии, миллиардер Петр Авен просит государственную полицию начать уголовный процесс против министра иностранных дел Байбы Браже за клевету", - говорится в сообщении. Поводом стало заявление Браже газете Diena, в котором она, по мнению Авена, "необоснованно обвиняет его в коррупции и в отмывании денег". В 2024 году Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Авена из санкционных списков ЕС. МИД Латвии предложил Совету ЕС обжаловать это решение.
https://ria.ru/20250410/latviya-2010262410.html
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в мире, латвия, россия, петр авен, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции
В мире, Латвия, Россия, Петр Авен, Евросоюз, Европейский суд общей юрисдикции
Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету

Авен попросил полицию возбудить дело против главы МИД Латвии Браже за клевету

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкРоссийский предприниматель Пётр Авен
Российский предприниматель Пётр Авен - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Российский предприниматель Пётр Авен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Петр Авен просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже по обвинению в клевете, передает агентство LETA.
"Гражданин России и Латвии, миллиардер Петр Авен просит государственную полицию начать уголовный процесс против министра иностранных дел Байбы Браже за клевету", - говорится в сообщении.
Поводом стало заявление Браже газете Diena, в котором она, по мнению Авена, "необоснованно обвиняет его в коррупции и в отмывании денег".
В 2024 году Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Авена из санкционных списков ЕС. МИД Латвии предложил Совету ЕС обжаловать это решение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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В миреЛатвияРоссияПетр АвенЕвросоюзЕвропейский суд общей юрисдикции
 
 
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