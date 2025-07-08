https://ria.ru/20250708/latviya-2027850894.html

Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету

Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету - РИА Новости, 08.07.2025

Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету

Российский предприниматель Петр Авен просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже по обвинению в клевете, передает... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:25:00+03:00

2025-07-08T11:25:00+03:00

2025-07-08T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Петр Авен просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже по обвинению в клевете, передает агентство LETA. "Гражданин России и Латвии, миллиардер Петр Авен просит государственную полицию начать уголовный процесс против министра иностранных дел Байбы Браже за клевету", - говорится в сообщении. Поводом стало заявление Браже газете Diena, в котором она, по мнению Авена, "необоснованно обвиняет его в коррупции и в отмывании денег". В 2024 году Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Авена из санкционных списков ЕС. МИД Латвии предложил Совету ЕС обжаловать это решение.

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Ольга Фомченкова

в мире, латвия, россия, петр авен, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции