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Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету
Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету - РИА Новости, 08.07.2025
Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету
Российский предприниматель Петр Авен просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже по обвинению в клевете, передает... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:25:00+03:00
2025-07-08T11:25:00+03:00
2025-07-08T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Петр Авен просит латвийскую полицию возбудить уголовное дело против главы МИД Латвии Байбы Браже по обвинению в клевете, передает агентство LETA. "Гражданин России и Латвии, миллиардер Петр Авен просит государственную полицию начать уголовный процесс против министра иностранных дел Байбы Браже за клевету", - говорится в сообщении. Поводом стало заявление Браже газете Diena, в котором она, по мнению Авена, "необоснованно обвиняет его в коррупции и в отмывании денег". В 2024 году Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Авена из санкционных списков ЕС. МИД Латвии предложил Совету ЕС обжаловать это решение.
https://ria.ru/20250410/latviya-2010262410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, петр авен, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции
В мире, Латвия, Россия, Петр Авен, Евросоюз, Европейский суд общей юрисдикции
Авен призвал привлечь к ответственности главу МИД Латвии за клевету
Авен попросил полицию возбудить дело против главы МИД Латвии Браже за клевету