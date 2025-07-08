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Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса - РИА Новости, 08.07.2025
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04:19 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kvas-2027808640.html
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса - РИА Новости, 08.07.2025
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса
Безопасная для ЖКТ порция домашнего или бочкового кваса составляет 200-400 миллилитров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:19:00+03:00
2025-07-08T04:19:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
квас
еда
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Безопасная для ЖКТ порция домашнего или бочкового кваса составляет 200-400 миллилитров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова. "Для здоровых взрослых допустимо потребление 200-400 миллилитров или 1-2 стаканов качественного домашнего или бочкового кваса в день. Это безопасная доза, чтобы получить пользу пробиотиков и не перегрузить ЖКТ сахарами и дрожжами", - отметила Маслова. Врач предупредила, что квас лучше пить после еды, не натощак. Употребление ледяного кваса рекомендуется исключить вовсе. "Магазинные "квасные напитки" стоит ограничить еще сильнее - до одного стакана, или вовсе избегать их из-за избытка сахара и химии. Если после употребления у вас появился дискомфорт в животе, значит, норма для вас еще меньше", - добавила Маслова.
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общество, московская область (подмосковье), квас, еда, здоровье - общество, здоровье
Общество, Московская область (Подмосковье), квас, Еда, Здоровье - Общество, Здоровье
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса

Врач Маслова посоветовала выпивать не более 400 миллилитров кваса в день

CC BY 2.0 / Andrij Bulba / Хлебный квас
Хлебный квас - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC BY 2.0 / Andrij Bulba /
Хлебный квас. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Безопасная для ЖКТ порция домашнего или бочкового кваса составляет 200-400 миллилитров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.
"Для здоровых взрослых допустимо потребление 200-400 миллилитров или 1-2 стаканов качественного домашнего или бочкового кваса в день. Это безопасная доза, чтобы получить пользу пробиотиков и не перегрузить ЖКТ сахарами и дрожжами", - отметила Маслова.
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Врач предупредила, что квас лучше пить после еды, не натощак. Употребление ледяного кваса рекомендуется исключить вовсе.
"Магазинные "квасные напитки" стоит ограничить еще сильнее - до одного стакана, или вовсе избегать их из-за избытка сахара и химии. Если после употребления у вас появился дискомфорт в животе, значит, норма для вас еще меньше", - добавила Маслова.
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