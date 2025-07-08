https://ria.ru/20250708/kvas-2027808640.html
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса - РИА Новости, 08.07.2025
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса
Безопасная для ЖКТ порция домашнего или бочкового кваса составляет 200-400 миллилитров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:19:00+03:00
2025-07-08T04:19:00+03:00
2025-07-08T04:19:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Безопасная для ЖКТ порция домашнего или бочкового кваса составляет 200-400 миллилитров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова. "Для здоровых взрослых допустимо потребление 200-400 миллилитров или 1-2 стаканов качественного домашнего или бочкового кваса в день. Это безопасная доза, чтобы получить пользу пробиотиков и не перегрузить ЖКТ сахарами и дрожжами", - отметила Маслова. Врач предупредила, что квас лучше пить после еды, не натощак. Употребление ледяного кваса рекомендуется исключить вовсе. "Магазинные "квасные напитки" стоит ограничить еще сильнее - до одного стакана, или вовсе избегать их из-за избытка сахара и химии. Если после употребления у вас появился дискомфорт в животе, значит, норма для вас еще меньше", - добавила Маслова.
https://ria.ru/20241223/mandariny-1990758960.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), квас, еда, здоровье - общество, здоровье
Общество, Московская область (Подмосковье), квас, Еда, Здоровье - Общество, Здоровье
Врач назвала безопасную для ЖКТ дозу кваса
Врач Маслова посоветовала выпивать не более 400 миллилитров кваса в день
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Безопасная для ЖКТ порция домашнего или бочкового кваса составляет 200-400 миллилитров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.
"Для здоровых взрослых допустимо потребление 200-400 миллилитров или 1-2 стаканов качественного домашнего или бочкового кваса в день. Это безопасная доза, чтобы получить пользу пробиотиков и не перегрузить ЖКТ сахарами и дрожжами", - отметила Маслова.
Врач предупредила, что квас лучше пить после еды, не натощак. Употребление ледяного кваса рекомендуется исключить вовсе.
"Магазинные "квасные напитки" стоит ограничить еще сильнее - до одного стакана, или вовсе избегать их из-за избытка сахара и химии. Если после употребления у вас появился дискомфорт в животе, значит, норма для вас еще меньше", - добавила Маслова.