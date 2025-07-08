https://ria.ru/20250708/kursk-2028036965.html

ВСУ атаковали городской пляж в Курске, есть погибшие

ВСУ атаковали городской пляж в Курске, есть погибшие - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ атаковали городской пляж в Курске, есть погибшие

ВСУ атаковали пляж "Городской" в Курске, погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-08T23:37:00+03:00

2025-07-08T23:37:00+03:00

2025-07-09T00:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали пляж "Городской" в Курске, погибли три человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь", — написал он.Кроме того, пострадали шесть человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Другой мирный житель получил проникающее ранение в грудную клетку, он в тяжелом состоянии. У двух женщин и ребенка ожоги.Пострадавших госпитализировали."Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению!" — подчеркнул Хинштейн.На месте происшествия работают все оперативные службы. Несколько домов в Железнодорожном округе получили повреждения.Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и пообещал, что жителям помогут в восстановлении пострадавшего имущества.

https://ria.ru/20250708/shebekino-2028020533.html

https://ria.ru/20250708/vsu-2028035826.html

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курск, александр хинштейн, вооруженные силы украины