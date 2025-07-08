Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах
Мишустин предложил изучить потребность курортов в РФ в отечественных ратраках
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Большое число курортов создается в России, необходимо собрать информацию об их потребности в отечественных ратраках, чтобы сформировать спрос, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился со стендом Челябинской области. В частности, главе правительства представили отечественный ратрак для уборки снега на горнолыжных курортах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил Мишустину, что серийное производство ратрака планируется начать в 2026 году.
Мишустин, комментируя разработку, обратился к депутату Госдумы Валерию Гартунгу.
"Вы на лыжах катаетесь? Теперь можно будет расчищать трассы на наших отечественных ратраках", - сказал глава правительства РФ.
Он подчеркнул, что необходимо собрать информацию о потребности курортов в технике.
"Предлагаю прямо у (вице-премьера Дмитрия - ред.) Чернышенко с коллегами из минэкономразвития узнать, собрать потребность наших курортов. У нас много курортов сейчас создается. Надо формировать спрос. Не будет спроса - не сможем этого сделать", - подчеркнул Мишустин.