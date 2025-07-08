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Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах - РИА Новости, 08.07.2025
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Туризм
 
15:05 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kurorty-2027928158.html
Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах
Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах
Большое число курортов создается в России, необходимо собрать информацию об их потребности в отечественных ратраках, чтобы сформировать спрос, сообщил... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:05:00+03:00
2025-07-08T15:05:00+03:00
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россия
челябинская область
екатеринбург
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валерий гартунг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Большое число курортов создается в России, необходимо собрать информацию об их потребности в отечественных ратраках, чтобы сформировать спрос, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился со стендом Челябинской области. В частности, главе правительства представили отечественный ратрак для уборки снега на горнолыжных курортах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил Мишустину, что серийное производство ратрака планируется начать в 2026 году. Мишустин, комментируя разработку, обратился к депутату Госдумы Валерию Гартунгу. "Вы на лыжах катаетесь? Теперь можно будет расчищать трассы на наших отечественных ратраках", - сказал глава правительства РФ. Он подчеркнул, что необходимо собрать информацию о потребности курортов в технике. "Предлагаю прямо у (вице-премьера Дмитрия - ред.) Чернышенко с коллегами из минэкономразвития узнать, собрать потребность наших курортов. У нас много курортов сейчас создается. Надо формировать спрос. Не будет спроса - не сможем этого сделать", - подчеркнул Мишустин.
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россия, челябинская область, екатеринбург, михаил мишустин, алексей текслер, валерий гартунг, госдума рф, новости - туризм
Туризм, Россия, Челябинская область, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Алексей Текслер, Валерий Гартунг, Госдума РФ, Новости - Туризм
Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах

Мишустин предложил изучить потребность курортов в РФ в отечественных ратраках

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Большое число курортов создается в России, необходимо собрать информацию об их потребности в отечественных ратраках, чтобы сформировать спрос, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился со стендом Челябинской области. В частности, главе правительства представили отечественный ратрак для уборки снега на горнолыжных курортах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил Мишустину, что серийное производство ратрака планируется начать в 2026 году.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Мишустин, комментируя разработку, обратился к депутату Госдумы Валерию Гартунгу.
"Вы на лыжах катаетесь? Теперь можно будет расчищать трассы на наших отечественных ратраках", - сказал глава правительства РФ.
Он подчеркнул, что необходимо собрать информацию о потребности курортов в технике.
"Предлагаю прямо у (вице-премьера Дмитрия - ред.) Чернышенко с коллегами из минэкономразвития узнать, собрать потребность наших курортов. У нас много курортов сейчас создается. Надо формировать спрос. Не будет спроса - не сможем этого сделать", - подчеркнул Мишустин.
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ТуризмРоссияЧелябинская областьЕкатеринбургМихаил МишустинАлексей ТекслерВалерий ГартунгГосдума РФНовости - Туризм
 
 
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