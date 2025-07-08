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Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах

Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустину показали отечественный ратрак для уборки снега на курортах

Большое число курортов создается в России, необходимо собрать информацию об их потребности в отечественных ратраках, чтобы сформировать спрос, сообщил... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:05:00+03:00

2025-07-08T15:05:00+03:00

2025-07-08T15:05:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Большое число курортов создается в России, необходимо собрать информацию об их потребности в отечественных ратраках, чтобы сформировать спрос, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился со стендом Челябинской области. В частности, главе правительства представили отечественный ратрак для уборки снега на горнолыжных курортах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил Мишустину, что серийное производство ратрака планируется начать в 2026 году. Мишустин, комментируя разработку, обратился к депутату Госдумы Валерию Гартунгу. "Вы на лыжах катаетесь? Теперь можно будет расчищать трассы на наших отечественных ратраках", - сказал глава правительства РФ. Он подчеркнул, что необходимо собрать информацию о потребности курортов в технике. "Предлагаю прямо у (вице-премьера Дмитрия - ред.) Чернышенко с коллегами из минэкономразвития узнать, собрать потребность наших курортов. У нас много курортов сейчас создается. Надо формировать спрос. Не будет спроса - не сможем этого сделать", - подчеркнул Мишустин.

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Ольга Фомченкова

россия, челябинская область, екатеринбург, михаил мишустин, алексей текслер, валерий гартунг, госдума рф, новости - туризм