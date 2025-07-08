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В Центральной России возобновили купальный сезон - РИА Новости, 08.07.2025
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12:29 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kupanie-2027865383.html
В Центральной России возобновили купальный сезон
В Центральной России возобновили купальный сезон - РИА Новости, 08.07.2025
В Центральной России возобновили купальный сезон
Купальный сезон возобновлен в Центральной России, к выходным вода в водоемах московского региона станет как "парное молоко", сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:29:00+03:00
2025-07-08T12:29:00+03:00
общество
звенигород
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Купальный сезон возобновлен в Центральной России, к выходным вода в водоемах московского региона станет как "парное молоко", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Купальный сезон в Центральной России возобновлен. Температура воды в Москве-реке у города Звенигород - плюс 19 градусов. К выходным вода в подмосковных водоемах станет как "парное молоко" – плюс 20 - плюс 23 градуса. Время купаться", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html
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общество, звенигород, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Звенигород, Евгений Тишковец, Москва, Погода
В Центральной России возобновили купальный сезон

Синоптик Тишковец сообщил о возобновлении купального сезона в Центральной России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в зоне отдыха на территории Северного речного вокзала в Москве
Отдыхающие в зоне отдыха на территории Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отдыхающие в зоне отдыха на территории Северного речного вокзала в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Купальный сезон возобновлен в Центральной России, к выходным вода в водоемах московского региона станет как "парное молоко", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Купальный сезон в Центральной России возобновлен. Температура воды в Москве-реке у города Звенигород - плюс 19 градусов. К выходным вода в подмосковных водоемах станет как "парное молоко" – плюс 20 - плюс 23 градуса. Время купаться", - рассказал Тишковец.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в июле
6 июля, 10:24
 
ОбществоЗвенигородЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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