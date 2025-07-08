https://ria.ru/20250708/kupanie-2027865383.html

В Центральной России возобновили купальный сезон

В Центральной России возобновили купальный сезон - РИА Новости, 08.07.2025

В Центральной России возобновили купальный сезон

Купальный сезон возобновлен в Центральной России, к выходным вода в водоемах московского региона станет как "парное молоко", сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:29:00+03:00

2025-07-08T12:29:00+03:00

2025-07-08T12:29:00+03:00

общество

звенигород

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Купальный сезон возобновлен в Центральной России, к выходным вода в водоемах московского региона станет как "парное молоко", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Купальный сезон в Центральной России возобновлен. Температура воды в Москве-реке у города Звенигород - плюс 19 градусов. К выходным вода в подмосковных водоемах станет как "парное молоко" – плюс 20 - плюс 23 градуса. Время купаться", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html

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Ольга Фомченкова

общество, звенигород, евгений тишковец, москва, погода