https://ria.ru/20250708/kupanie-2027865383.html
В Центральной России возобновили купальный сезон
В Центральной России возобновили купальный сезон - РИА Новости, 08.07.2025
В Центральной России возобновили купальный сезон
Купальный сезон возобновлен в Центральной России, к выходным вода в водоемах московского региона станет как "парное молоко", сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:29:00+03:00
2025-07-08T12:29:00+03:00
2025-07-08T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Купальный сезон возобновлен в Центральной России, к выходным вода в водоемах московского региона станет как "парное молоко", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Купальный сезон в Центральной России возобновлен. Температура воды в Москве-реке у города Звенигород - плюс 19 градусов. К выходным вода в подмосковных водоемах станет как "парное молоко" – плюс 20 - плюс 23 градуса. Время купаться", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, звенигород, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Звенигород, Евгений Тишковец, Москва, Погода
В Центральной России возобновили купальный сезон
Синоптик Тишковец сообщил о возобновлении купального сезона в Центральной России