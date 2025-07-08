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Двигатели для беспилотных авиационных систем будут производить на Кубани - РИА Новости, 08.07.2025
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18:26 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kuban-2028000570.html
Двигатели для беспилотных авиационных систем будут производить на Кубани
Двигатели для беспилотных авиационных систем будут производить на Кубани - РИА Новости, 08.07.2025
Двигатели для беспилотных авиационных систем будут производить на Кубани
Соглашения о сотрудничестве в реализации проекта по производству беспилотных авиационных систем заключили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:26:00+03:00
2025-07-08T18:26:00+03:00
краснодарский край
россия
иннопром
технологии
беспилотные авиационные системы (бас)
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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве в реализации проекта по производству беспилотных авиационных систем заключили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и глава Абинского района Илья Биушкин на международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что во встрече также принял участие министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. "Реализация этого проекта соответствует целям национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного по поручению Президента России. Сегодня в крае шесть предприятий выпускают не только беспилотные летательные аппараты, но и компонентную базу для таких производств. В том числе изготавливают двигатели для дронов, применяя отечественные материалы и комплектующие. Линейка двигателей позволит обеспечить потребности военной промышленности, а также гражданские и сельскохозяйственные направления БАС", - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на встрече, его слова приводит пресс-служба администрации края. По информации пресс-службы администрации региона, в реализацию нового проекта планируют вложить 750 миллионов рублей. Старт выпуска двигателей позволит обеспечить нужды компании, а также даст региону 50 новых рабочих мест. Предприятие намерено выпускать три вида двигателей. "Во взаимодействии с краевыми производителями БАС и компонентов к ним решаем стратегические задачи, поставленные перед нами Правительством России и губернатором Краснодарского края. Речь идет о развитии компонентной базы и цифровых индустриальных решений", - сказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. Он добавил, что в течение последних двух лет кубанские предприятия разработали и выпускают современные БПЛА, а также комплектующие к ним – платы управления, корпуса и винты. Министр также отметил, что одним из важных этапов реализации национального проекта по развитию БАС станет открытие научно-профильного производственного центра испытаний и компетенций. Его планируют организовать на базе создаваемой для этих целей некоммерческой организации и запустить уже в этом году.
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краснодарский край, россия, иннопром, технологии, беспилотные авиационные системы (бас)
Краснодарский край, Россия, Иннопром, Технологии, Беспилотные авиационные системы (БАС)

Двигатели для беспилотных авиационных систем будут производить на Кубани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСотрудник научно-производственного центра беспилотных авиационных систем
Сотрудник научно-производственного центра беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Сотрудник научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве в реализации проекта по производству беспилотных авиационных систем заключили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и глава Абинского района Илья Биушкин на международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что во встрече также принял участие министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.
"Реализация этого проекта соответствует целям национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного по поручению Президента России. Сегодня в крае шесть предприятий выпускают не только беспилотные летательные аппараты, но и компонентную базу для таких производств. В том числе изготавливают двигатели для дронов, применяя отечественные материалы и комплектующие. Линейка двигателей позволит обеспечить потребности военной промышленности, а также гражданские и сельскохозяйственные направления БАС", - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на встрече, его слова приводит пресс-служба администрации края.
По информации пресс-службы администрации региона, в реализацию нового проекта планируют вложить 750 миллионов рублей. Старт выпуска двигателей позволит обеспечить нужды компании, а также даст региону 50 новых рабочих мест. Предприятие намерено выпускать три вида двигателей.
"Во взаимодействии с краевыми производителями БАС и компонентов к ним решаем стратегические задачи, поставленные перед нами Правительством России и губернатором Краснодарского края. Речь идет о развитии компонентной базы и цифровых индустриальных решений", - сказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.
Он добавил, что в течение последних двух лет кубанские предприятия разработали и выпускают современные БПЛА, а также комплектующие к ним – платы управления, корпуса и винты.
Министр также отметил, что одним из важных этапов реализации национального проекта по развитию БАС станет открытие научно-профильного производственного центра испытаний и компетенций. Его планируют организовать на базе создаваемой для этих целей некоммерческой организации и запустить уже в этом году.
 
Краснодарский крайРоссияИннопромТехнологииБеспилотные авиационные системы (БАС)
 
 
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