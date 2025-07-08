https://ria.ru/20250708/kuban-2027817659.html

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 08.07.2025

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

Жара до 40 градусов ожидается на Кубани с 8 по 11 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:09:00+03:00

2025-07-08T08:09:00+03:00

2025-07-08T08:10:00+03:00

краснодарский край

анапа

сочи

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КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается на Кубани с 8 по 11 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. "Штормовое предупреждение… 8–11 июля 2025 года в Краснодарском крае (за исключением Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и города Сочи — зона ответственности СЦГМС ЧАМ) ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39…+40 градусов", - говорится в сообщении. Явление классифицируется как опасное. В центре призвали граждан соблюдать меры предосторожности: по возможности не выходить на открытое солнце, пить больше воды, носить головной убор и уделять особое внимание пожилым, детям и тем, кто работает на открытом воздухе.

https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html

краснодарский край

анапа

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, анапа, сочи, общество