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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 08.07.2025
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
Жара до 40 градусов ожидается на Кубани с 8 по 11 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:09:00+03:00
2025-07-08T08:09:00+03:00
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается на Кубани с 8 по 11 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. "Штормовое предупреждение… 8–11 июля 2025 года в Краснодарском крае (за исключением Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и города Сочи — зона ответственности СЦГМС ЧАМ) ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39…+40 градусов", - говорится в сообщении. Явление классифицируется как опасное. В центре призвали граждан соблюдать меры предосторожности: по возможности не выходить на открытое солнце, пить больше воды, носить головной убор и уделять особое внимание пожилым, детям и тем, кто работает на открытом воздухе.
https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html
краснодарский край
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сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, анапа, сочи, общество
Краснодарский край, Анапа, Сочи, Общество
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
На Кубани с 8 по 11 июля ожидается жара до 40 градусов