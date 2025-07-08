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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 08.07.2025
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08:09 08.07.2025 (обновлено: 08:10 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/kuban-2027817659.html
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 08.07.2025
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
Жара до 40 градусов ожидается на Кубани с 8 по 11 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 08.07.2025
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краснодарский край
анапа
сочи
общество
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КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается на Кубани с 8 по 11 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды. "Штормовое предупреждение… 8–11 июля 2025 года в Краснодарском крае (за исключением Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и города Сочи — зона ответственности СЦГМС ЧАМ) ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39…+40 градусов", - говорится в сообщении. Явление классифицируется как опасное. В центре призвали граждан соблюдать меры предосторожности: по возможности не выходить на открытое солнце, пить больше воды, носить головной убор и уделять особое внимание пожилым, детям и тем, кто работает на открытом воздухе.
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краснодарский край, анапа, сочи, общество
Краснодарский край, Анапа, Сочи, Общество
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

На Кубани с 8 по 11 июля ожидается жара до 40 градусов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 8 июл - РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается на Кубани с 8 по 11 июля, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.
"Штормовое предупреждение… 8–11 июля 2025 года в Краснодарском крае (за исключением Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри и города Сочи — зона ответственности СЦГМС ЧАМ) ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39…+40 градусов", - говорится в сообщении.
Явление классифицируется как опасное. В центре призвали граждан соблюдать меры предосторожности: по возможности не выходить на открытое солнце, пить больше воды, носить головной убор и уделять особое внимание пожилым, детям и тем, кто работает на открытом воздухе.
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