Рейтинг@Mail.ru
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kreml-2027867292.html
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций - РИА Новости, 08.07.2025
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом проекте санкций против РФ, заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:36:00+03:00
2025-07-08T12:36:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом проекте санкций против РФ, заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия от них. "Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Наша позиция здесь хорошо известна, разумеется, мы будем делать все возможное, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия от этих ограничений незаконных. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять​", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027549173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций

Песков: Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия от новых санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом проекте санкций против РФ, заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия от них.
"Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Наша позиция здесь хорошо известна, разумеется, мы будем делать все возможное, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия от этих ограничений незаконных. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять​", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
6 июля, 22:27
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала