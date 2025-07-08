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Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций - РИА Новости, 08.07.2025
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом проекте санкций против РФ, заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:36:00+03:00
2025-07-08T12:36:00+03:00
2025-07-08T12:36:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом проекте санкций против РФ, заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия от них. "Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Наша позиция здесь хорошо известна, разумеется, мы будем делать все возможное, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия от этих ограничений незаконных. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал данные о новом проекте антироссийских санкций
Песков: Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия от новых санкций