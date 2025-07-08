https://ria.ru/20250708/kosmos-2027992634.html

Загадочный межзвёздный объект мчится к Солнечной системе

Загадочный межзвёздный объект мчится к Солнечной системе - РИА Новости, 08.07.2025

Загадочный межзвёздный объект мчится к Солнечной системе

Еще один межзвездный гость посетит нашу Солнечную систему, объект, обнаруженный 1 июля 2025 года, теперь официально подтверждён как третий межзвёздный объект,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:55:00+03:00

2025-07-08T17:55:00+03:00

2025-07-08T17:55:00+03:00

земля

чили

гавайи

международный астрономический союз

наса

гарвардский университет

космос - риа наука

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Еще один межзвездный гость посетит нашу Солнечную систему, объект, обнаруженный 1 июля 2025 года, теперь официально подтверждён как третий межзвёздный объект, когда-либо наблюдавшийся в Солнечной системе, а также как комета, получив название 3I/ATLAS.До этого лишь два гостя из далеких звезд удостаивали нас своим присутствием: один в 2017 году — 1I/Оумуамуа, второй в 2019 году — 2I/Борисова. И хотя нового межзвездного гостя уже идентифицировали как комету, среди ученых есть и куда более экстравагантные предположения.Самый крупный из обнаруженныхПришелец со звезд, получивший обозначение 3I/Атлас, является самым крупным из обнаруженных на сегодняшний день такого рода объектов. Он имеет длину 20 км и движется по направлению к Солнцу с огромной скоростью.Открыли его благодаря системе ATLAS, финансируемой НАСА и управляемой Гавайским университетом, на обсерватории Рио-Уртадо в Чили.Уже есть видео звездного гостя, снятое с помощью мощного телескопа на Гавайях."Он выглядит немного размытым", — сказал Питер Верес, астроном из Центра малых планет Международного астрономического союза."Кажется, вокруг него есть какое-то газовое облако, и, по-моему, один или два телескопа зафиксировали очень короткий хвост". – продолжил ученый.Есть ли угроза для Земли?К счастью, объект пролетит мимо Земли, иначе нас ждала бы настоящая планетарная катастрофа.По данным, полученным НАСА, комета максимально приблизится к Солнцу уже в конце октября, пролетев между орбитами Марса и Земли, но ближе к Красной планете, чем к нам, на безопасном расстоянии 240 миллионов километров."Этим объектам требуются миллионы лет, чтобы переместиться из одного звездного района в другой, так что эта штука, вероятно, путешествовала в космосе сотни миллионов лет, даже миллиарды лет", — заявил Пол Ходас, директор Центра исследований объектов, сближающихся с Землей при НАСА. "Мы не знаем, и поэтому не можем предсказать, с какой звезды он прилетел".И хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что 3I/ATLAS — активная комета, которая при приближении к Солнцу образует светящуюся "кому" из льда и газа, есть и те, кто с этим не согласен."Может быть инопланетным кораблем"Профессор Ави Лоэб, физик из Гарвардского университета, сказал в интервью британским журналистам: "Если это не комета, то её высокая яркость станет большим сюрпризом и, возможно, будет свидетельствовать о её неестественном происхождении, например, об искусственном освещении".Профессор Лоэб предполагает, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблём.Не исключает такую возможность, и профессор Майкл Гарретт, директор Центра астрофизики Джодрелл-Бэнк, на вопрос о том, может ли этот объект быть инопланетным кораблём, заданный журналистами, ответивший: "Кто знает, возможно, и так. Поэтому важно провести как можно больше различных измерений, чтобы проверить все гипотезы".Загадки других гостей со звездОставили после себя вопросы и другие межзвездные объекты, и если с кометой, открытой российским астрономом Геннадием Борисовым, все более или менее ясно, то гость по имени Оумуамуа, пролетавший в 2017, вызвал серьезные споры в научной среде.К сожалению, его заметили, когда он уже удалялся. Предположительно объект летел откуда-то звезды Веги, ярчайшей в Северном полушарии. Две особенности заставили о нем говорить.Во-первых, у него странная форма: он очень вытянутый, таких у нас нет, длина больше ширины вшестеро.Во-вторых, миновав Солнце, он ускорился, словно включил некие "двигатели".Кометы иногда демонстрируют негравитационное ускорение, так как выбрасывают вещество и превращаются в природные "ракеты", но Оумуамуа совершенно не похож на обычную комету.Уникальная возможностьДаже если отбросить, по правде говоря, фантастическую версию об инопланетном корабле, новый межзвездный объект крайне интересен для ученых.Наблюдение за кометой, пришедшей из другой звёздной системы, это по истине уникальная возможность. Благодаря которой мы сможем изучить вещества и условия, радикально отличающиеся от привычных в нашей родной Солнечной системе.Астрономы смогут собрать некоторые спектроскопические и фотометрические данные прямо с Земли, что позволит проанализировать физические и химические свойства объекта.У ученых представиться шанс хоть немного заглянуть за границы нашей Солнечной системы.

земля

чили

гавайи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, чили, гавайи, международный астрономический союз, наса, гарвардский университет, космос - риа наука