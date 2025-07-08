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Комиссар Совета Европы обеспокоен сообщениями о пытках на Украине - РИА Новости, 08.07.2025
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21:00 08.07.2025
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Комиссар Совета Европы обеспокоен сообщениями о пытках на Украине
Комиссар Совета Европы обеспокоен сообщениями о пытках на Украине - РИА Новости, 08.07.2025
Комиссар Совета Европы обеспокоен сообщениями о пытках на Украине
Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Майкл О'Флаэрти выразил обеспокоенность сообщениями о пытках и смертях в ходе силовой мобилизации на Украине. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:00:00+03:00
2025-07-08T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Майкл О'Флаэрти выразил обеспокоенность сообщениями о пытках и смертях в ходе силовой мобилизации на Украине. На сайте СЕ был опубликован меморандум О'Флаэрти о правах человека как элементе мира на Украине. Как напоминает организация, комиссар посетил Украину в марте. Отмечается, что в ходе визита он встретился с уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольгой Решетиловой. Та пожаловалась ему на больше число жалоб, полученных ее офисом - более шести тысяч за 2,5 месяца. "Комиссар получает ... в том числе заявления о пытках и смертях во время вербовки в вооруженные силы... Комиссар находит подобные сообщения тревожными и призывает украинские власти действенно их расследовать", - говорится в меморандуме. СЕ также рекомендует Киеву создать специальный механизм для предотвращения нарушения прав человека в ходе мобилизации. Помимо этого, в организации указали на необходимость соблюдения сотрудниками военкоматов принципа "нулевой терпимости" к пыткам и прохождения ими специальной подготовки. О'Флаэрти также выразил обеспокоенность сообщениями о преследовании украинских журналистов, адвокатов и оппозиционных политиков и введении против них персональных санкций. Еще его беспокоит уголовное преследование Киевом людей, проживающих в новых регионах РФ, указано в документе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005293757.html
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в мире, украина, киев, россия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет европы
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Совет Европы
Комиссар Совета Европы обеспокоен сообщениями о пытках на Украине

Комиссар СЕ О'Флаэрти выразил обеспокоенность силовой мобилизацией на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Майкл О'Флаэрти выразил обеспокоенность сообщениями о пытках и смертях в ходе силовой мобилизации на Украине.
На сайте СЕ был опубликован меморандум О'Флаэрти о правах человека как элементе мира на Украине. Как напоминает организация, комиссар посетил Украину в марте. Отмечается, что в ходе визита он встретился с уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольгой Решетиловой. Та пожаловалась ему на больше число жалоб, полученных ее офисом - более шести тысяч за 2,5 месяца.
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"Комиссар получает ... в том числе заявления о пытках и смертях во время вербовки в вооруженные силы... Комиссар находит подобные сообщения тревожными и призывает украинские власти действенно их расследовать", - говорится в меморандуме.
СЕ также рекомендует Киеву создать специальный механизм для предотвращения нарушения прав человека в ходе мобилизации. Помимо этого, в организации указали на необходимость соблюдения сотрудниками военкоматов принципа "нулевой терпимости" к пыткам и прохождения ими специальной подготовки.
О'Флаэрти также выразил обеспокоенность сообщениями о преследовании украинских журналистов, адвокатов и оппозиционных политиков и введении против них персональных санкций. Еще его беспокоит уголовное преследование Киевом людей, проживающих в новых регионах РФ, указано в документе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.
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