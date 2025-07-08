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В Коми завели дело на мужчину, обвиняемого во связях со спецслужбами
В Коми завели дело на мужчину, обвиняемого во связях со спецслужбами - РИА Новости, 08.07.2025
В Коми завели дело на мужчину, обвиняемого во связях со спецслужбами
Дело о госизмене возбуждено против россиянина Павла Андреева, за деньги помогавшего иностранным спецслужбам, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:18:00+03:00
2025-07-08T17:18:00+03:00
2025-07-08T17:20:00+03:00
россия
республика коми
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Дело о госизмене возбуждено против россиянина Павла Андреева, за деньги помогавшего иностранным спецслужбам, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Коми. "Следственным подразделением УФСБ России по республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Андреева Павла Владимировича по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Андреев П.В. с 2019 года за денежное вознаграждение оказывал помощь представителям иностранных спецслужб в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как отмечается, Андреев долгое время поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России. "По заданию иностранной стороны фигурант осуществлял реализацию проектов, направленных на нарушение территориальной целостности и конституционного строя Российской Федерации", - отмечают в УФСБ по Коми. Ведомство уточняет также, что сотрудниками ФСБ России в 12 регионах РФ проведены следственные и оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и участников этой деятельности. УФСБ по Коми не приводит данные о том, где в настоящее время находится Андреев.
https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html
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россия, республика коми, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Республика Коми, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Коми завели дело на мужчину, обвиняемого во связях со спецслужбами
ФСБ завела дело против подозреваемого во связях с представителями НАТО Андреева