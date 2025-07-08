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В Магадане уроженку Украины лишили российского гражданства - РИА Новости, 08.07.2025
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15:11 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kolyma-2027932021.html
В Магадане уроженку Украины лишили российского гражданства
В Магадане уроженку Украины лишили российского гражданства - РИА Новости, 08.07.2025
В Магадане уроженку Украины лишили российского гражданства
Магаданский суд признал местную уроженку Украины виновной в участии в запрещенном религиозном объединении, ее лишили российского гражданства, сообщает УМВД... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:11:00+03:00
2025-07-08T15:11:00+03:00
украина
россия
луганская область
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 8 июл - РИА Новости. Магаданский суд признал местную уроженку Украины виновной в участии в запрещенном религиозном объединении, ее лишили российского гражданства, сообщает УМВД России по региону. "На Колыме полицией принято решение о прекращении российского гражданства уроженки Украины... Она была осуждена за совершение преступления, направленного против основ конституционного строя и безопасности государства: она участвовала в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. МВД уточняет, что женщина - уроженка Луганской области. Российское подданство она приобрела в 2016 году и получила паспорт гражданина России. "Судом ей было назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, в связи с чем женщину обязали самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации. В настоящее время паспорт гражданки признан недействительным и изъят", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20250520/terrorizm-2017977006.html
https://ria.ru/20250505/grazhdanstvo-2015056636.html
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украина, россия, луганская область, происшествия, магадан
Украина, Россия, Луганская область, Происшествия, Магадан
В Магадане уроженку Украины лишили российского гражданства

В Магадане уроженку Украины лишили гражданства РФ за участие в запрещенной секте

© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
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МАГАДАН, 8 июл - РИА Новости. Магаданский суд признал местную уроженку Украины виновной в участии в запрещенном религиозном объединении, ее лишили российского гражданства, сообщает УМВД России по региону.
"На Колыме полицией принято решение о прекращении российского гражданства уроженки Украины... Она была осуждена за совершение преступления, направленного против основ конституционного строя и безопасности государства: она участвовала в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
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МВД уточняет, что женщина - уроженка Луганской области. Российское подданство она приобрела в 2016 году и получила паспорт гражданина России.
"Судом ей было назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, в связи с чем женщину обязали самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации. В настоящее время паспорт гражданки признан недействительным и изъят", - дополняет ведомство.
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