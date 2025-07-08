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Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца - РИА Новости, 08.07.2025
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Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца
Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца - РИА Новости, 08.07.2025
Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца по случаю 31-й годовщины со дня смерти основателя страны Ким Ир Сена, передает агентство ЦТАК. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца по случаю 31-й годовщины со дня смерти основателя страны Ким Ир Сена, передает агентство ЦТАК. "По случаю 31-й годовщины со дня кончины великого вождя товарища Ким Ир Сена... Ким Чен Ын... посетил Кымсусанский дворец Солнца", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что во время визита к монументу Ким Ир Сена возложили несколько корзин цветов.
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В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Ир Сен, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца

Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца в годовщину смерти Ким Ир Сена

© Центральное телевидение КореиКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Центральное телевидение Кореи
Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца по случаю 31-й годовщины со дня смерти основателя страны Ким Ир Сена, передает агентство ЦТАК.
"По случаю 31-й годовщины со дня кончины великого вождя товарища Ким Ир Сена... Ким Чен Ын... посетил Кымсусанский дворец Солнца", - говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что во время визита к монументу Ким Ир Сена возложили несколько корзин цветов.
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