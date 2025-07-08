https://ria.ru/20250708/kitay-2027835541.html

В Минпромторге объяснили снижение товарооборота России и Китая

В Минпромторге объяснили снижение товарооборота России и Китая - РИА Новости, 08.07.2025

В Минпромторге объяснили снижение товарооборота России и Китая

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая текущего года демонстрирует снижение, к этому необходимо относиться объективно, на динамику торговли... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:10:00+03:00

2025-07-08T10:10:00+03:00

2025-07-08T10:10:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

китай

алексей груздев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая текущего года демонстрирует снижение, к этому необходимо относиться объективно, на динамику торговли влияет как желание стран налаживать поставки, так и внешние и внутренние факторы, сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев. "За первые пять месяцев мы фиксируем снижение во взаимном товарообороте, но мы должны относиться к этому достаточно объективно и критично. На торговлю влияет не только желание двух стран и компаний налаживать поставки, укреплять сотрудничество, но и целый ряд объективных факторов - как внешних, так и внутренних", - прокомментировал Груздев динамику российско-китайского товарооборота в рамках "Иннопрома". Он отметил, что на товарооборот России и Китая влияет существенное давление на страны, направленное на снижение конкурентных преимуществ и ограничение эффективной работы на международном рынке российских и китайских компаний. "В долгосрочной перспективе рост товарооборота будет, и динамика будет не столь, может быть, яркой как предыдущие годы, но она будет поступательной, а это будет свидетельствовать о том, что последовательно меняется качество нашей торговли", - заключил Груздев. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России в январе-мае текущего года снизился на 8,2% в годовом выражении, до 88,796 миллиарда долларов. По итогам 2024 года, по данным ведомства, товарооборот двух стран вырос на 1,9%, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250525/reyting-2018755461.html

https://ria.ru/20250620/kitay-2024058810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, китай, алексей груздев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)