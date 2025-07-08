https://ria.ru/20250708/kitay-2027814627.html

Посол Китая в России рассказал о проекте газопровода "Сила Сибири"

Посол Китая в России рассказал о проекте газопровода "Сила Сибири" - РИА Новости, 08.07.2025

Посол Китая в России рассказал о проекте газопровода "Сила Сибири"

Газопровод "Сила Сибири" достигнет проектной мощности до конца текущего года, подтвердил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:00:00+03:00

2025-07-08T07:00:00+03:00

2025-07-08T07:00:00+03:00

россия

екатеринбург

китай

чжан ханьхуэй

сила сибири — 2

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Газопровод "Сила Сибири" достигнет проектной мощности до конца текущего года, подтвердил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе 9 российско-китайской ЭКСПО в Екатеринбурге. "Сотрудничество Китая и России в газовой сфере развивается успешно. За период январь-май 2025 года импорт трубопроводного газа из России в Китай составил 16,14 миллиарда кубометров, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проект восточного маршрута газопровода "Сила Сибири" функционирует стабильно и достигнет проектной мощности до конца текущего года", - сказал он. "В настоящее время компетентные ведомства двух стран ведут переговоры по проекту газопровода "Сила Сибири-2", - добавил посол. Девятое российско-китайское ЭКСПО в понедельник открылось в Екатеринбурге. Выставка в этом году проходит с 7 по 10 июля.

https://ria.ru/20250708/kitay-2027812604.html

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россия

екатеринбург

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, екатеринбург, китай, чжан ханьхуэй, сила сибири — 2, экономика