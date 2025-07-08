https://ria.ru/20250708/kitay-2027812604.html

Посол Китая рассказал о состоянии торговли России и Китая

Посол Китая рассказал о состоянии торговли России и Китая - РИА Новости, 08.07.2025

Посол Китая рассказал о состоянии торговли России и Китая

С начала года взаимная торговля РФ и Китая столкнулась с еще большим давлением извне, но сохраняет стабильность, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:09:00+03:00

2025-07-08T06:09:00+03:00

2025-07-08T06:09:00+03:00

экономика

россия

китай

екатеринбург

чжан ханьхуэй

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. С начала года взаимная торговля РФ и Китая столкнулась с еще большим давлением извне, но сохраняет стабильность, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе 9 российско-китайской ЭКСПО в Екатеринбурге. "В 2024 году двусторонняя торговля, преодолев влияние многочисленных неблагоприятных факторов, в целом сохранила тенденцию стабильного роста с повышением качества, вновь достигнув рекордных показателей, что в полной мере продемонстрировало устойчивость и жизнеспособность китайско-российского торгово-экономического сотрудничества", - сказал Чжан Ханьхуэй. "С начала этого года китайско-российская торговля сталкивается с более сложными внешними факторами и давлением. Но благодаря совместным усилиям обеих сторон, двусторонняя торговля в целом сохраняет стабильность, а ее качество продолжает повышаться. Стороны будут и дальше укреплять координацию и взаимодействие, раскрывать потенциал сотрудничества, чтобы обеспечить стабильный рост двусторонней торговли", - добавил посол. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году товарооборот между Россией и Китаем составил 244,81 миллиарда долларов. Девятое российско-китайское ЭКСПО в понедельник открылось в Екатеринбурге. Выставка в этом году проходит с 7 по 10 июля.

https://ria.ru/20250705/pushkov-2027427048.html

https://ria.ru/20250703/knr-2027070841.html

россия

китай

екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, екатеринбург, чжан ханьхуэй