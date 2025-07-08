Посол Китая рассказал о состоянии торговли России и Китая
Посол Китая: взаимная торговля Москвы и Пекина столкнулась с большим давлением
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. С начала года взаимная торговля РФ и Китая столкнулась с еще большим давлением извне, но сохраняет стабильность, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе 9 российско-китайской ЭКСПО в Екатеринбурге.
"В 2024 году двусторонняя торговля, преодолев влияние многочисленных неблагоприятных факторов, в целом сохранила тенденцию стабильного роста с повышением качества, вновь достигнув рекордных показателей, что в полной мере продемонстрировало устойчивость и жизнеспособность китайско-российского торгово-экономического сотрудничества", - сказал Чжан Ханьхуэй.
"С начала этого года китайско-российская торговля сталкивается с более сложными внешними факторами и давлением. Но благодаря совместным усилиям обеих сторон, двусторонняя торговля в целом сохраняет стабильность, а ее качество продолжает повышаться. Стороны будут и дальше укреплять координацию и взаимодействие, раскрывать потенциал сотрудничества, чтобы обеспечить стабильный рост двусторонней торговли", - добавил посол.
Девятое российско-китайское ЭКСПО в понедельник открылось в Екатеринбурге. Выставка в этом году проходит с 7 по 10 июля.