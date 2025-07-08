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В Раде сообщили о стрельбе в Деснянском районе Киева
В Раде сообщили о стрельбе в Деснянском районе Киева - РИА Новости, 08.07.2025
В Раде сообщили о стрельбе в Деснянском районе Киева
Стрельба произошла в Деснянском районе Киева, один человек погиб, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.* РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:05:00+03:00
2025-07-08T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Стрельба произошла в Деснянском районе Киева, один человек погиб, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.*"Утром в Деснянском районе произошла стрельба. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Позже полиция Киева в своем Telegram-канале уточнила, что погибший – 48-летний местный житель. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что убитый является владельцем небольшого бизнеса по шиномонтажу."Утром Александр подошел к автомобилю, сел в салон и в это время киллер, поджидавший неподалеку, расстрелял его в упор из пистолета неустановленного образца и скрылся. В связи с ранним временем прямых очевидцев пока найти не удалось. Однако на данный момент с большой долей вероятности можно сказать, что это заказное преступление. При себе у убитого была пачка денег и золотые украшения, однако преступник ничего этого не взял, поэтому мотив был явно не ограбление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
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киев, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, в мире
Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде сообщили о стрельбе в Деснянском районе Киева
Депутат Рады Гончаренко сообщил о стрельбе в Деснянском районе Киева
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Стрельба произошла в Деснянском районе Киева, один человек погиб, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.*
"Утром в Деснянском районе произошла стрельба. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб", - написал Гончаренко
в своем Telegram-канале.
Позже полиция Киева в своем Telegram-канале уточнила, что погибший – 48-летний местный житель. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что убитый является владельцем небольшого бизнеса по шиномонтажу.
"Утром Александр подошел к автомобилю, сел в салон и в это время киллер, поджидавший неподалеку, расстрелял его в упор из пистолета неустановленного образца и скрылся. В связи с ранним временем прямых очевидцев пока найти не удалось. Однако на данный момент с большой долей вероятности можно сказать, что это заказное преступление. При себе у убитого была пачка денег и золотые украшения, однако преступник ничего этого не взял, поэтому мотив был явно не ограбление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов