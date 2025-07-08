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ЦРУ предоставит Трампу сведения о применении химического оружия на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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23:22 08.07.2025 (обновлено: 01:22 09.07.2025)
https://ria.ru/20250708/khimoruzhie-2028035434.html
ЦРУ предоставит Трампу сведения о применении химического оружия на Украине
ЦРУ предоставит Трампу сведения о применении химического оружия на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
ЦРУ предоставит Трампу сведения о применении химического оружия на Украине
Президенту Дональду Трампу представят якобы имеющиеся сведения о фактах применения химического оружия на Украине, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф в обращении к... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-08T23:22:00+03:00
2025-07-09T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости.Президенту Дональду Трампу представят якобы имеющиеся сведения о фактах применения химического оружия на Украине, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф в обращении к американскому лидеру.На заседании в Белом доме Трамп попросил главу спецслужбы рассказать, какими данными по этому вопросу располагает разведка."Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения. И, очевидно, я не могу раскрыть здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке. Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права", — ответил Рэтклифф.В пятницу в постоянном представительстве России при ОЗХО заявили, что Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные Киева, не заботясь о предоставлении доказательств.Глава постпредства и посол в Гааге Владимир Тарабрин ранее заявлял, что Москва продолжает фиксировать случаи использования украинскими военными токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение конвенции, запрещающей такие средства. Так, в марте накануне 108-й сессии исполнительного совета ОЗХО Россия передала новые данные о преступлениях ВСУ в этой сфере, но техсекретариат организации так и не отреагировал на них.
https://ria.ru/20250704/rossija-2027318354.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
ЦРУ предоставит Трампу сведения о применении химического оружия на Украине

Директор ЦРУ пообещал доложить Трампу о применении химоружия на Украине

© AP Photo / John McDonnellДиректор ЦРУ Джон Рэтклифф
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / John McDonnell
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Архивное фото
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости.Президенту Дональду Трампу представят якобы имеющиеся сведения о фактах применения химического оружия на Украине, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф в обращении к американскому лидеру.
На заседании в Белом доме Трамп попросил главу спецслужбы рассказать, какими данными по этому вопросу располагает разведка.
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"Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения. И, очевидно, я не могу раскрыть здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке. Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права", — ответил Рэтклифф.
В пятницу в постоянном представительстве России при ОЗХО заявили, что Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные Киева, не заботясь о предоставлении доказательств.
Глава постпредства и посол в Гааге Владимир Тарабрин ранее заявлял, что Москва продолжает фиксировать случаи использования украинскими военными токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ в нарушение конвенции, запрещающей такие средства. Так, в марте накануне 108-й сессии исполнительного совета ОЗХО Россия передала новые данные о преступлениях ВСУ в этой сфере, но техсекретариат организации так и не отреагировал на них.
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