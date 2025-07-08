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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 08.07.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы вновь раздаются во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:00:00+03:00
2025-07-08T23:00:00+03:00
2025-07-08T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы вновь раздаются во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Ранее "Общественное" уже сообщало о взрывах в Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027307863.html
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херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне вновь раздаются взрывы