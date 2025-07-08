https://ria.ru/20250708/khabarovsk-2027989337.html

В Хабаровском крае запустили первый маршрут научно-популярного туризма

В Хабаровском крае запустили первый маршрут научно-популярного туризма - РИА Новости, 08.07.2025

В Хабаровском крае запустили первый маршрут научно-популярного туризма

Первый туристический маршрут "Шаг в науку" начал свою работу в Хабаровском крае. Он познакомит туристов с природными богатствами и научным потенциалом региона,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:45:00+03:00

2025-07-08T17:45:00+03:00

2025-07-08T17:47:00+03:00

хабаровский край

хабаровск

дальний восток

дальневосточный государственный медицинский университет

наука

технологии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Первый туристический маршрут "Шаг в науку" начал свою работу в Хабаровском крае. Он познакомит туристов с природными богатствами и научным потенциалом региона, а также усилит взаимодействие между наукой, образованием и бизнесом, сообщили РИА Новости организаторы проекта.Программа маршрута состоит из нескольких тематических треков, которые познакомят участников с уникальными уголками природного заповедника, с его богатым животным и растительным миром.Одна из ключевых особенностей Хабаровска — высокая концентрация университетов и научных учреждений различных профилей. Здесь проводятся исследования в области экологии, геологии и биологии, что особенно актуально для региона с богатым природным разнообразием.Оценить научный потенциал региона участники маршрута смогут во время экскурсий в Дальневосточный государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточную государственную научную библиотеку и образовательный центр "Сириус 27". Их познакомят с разработками хабаровских ученых, которые позволяют сохранять природное наследие и разрабатывать новые методы его защиты.Посетители смогут поучаствовать в различных мастер-классах по промышленному дизайну, обработке художественных моделей для литья, изготовлении бионических протезов, а также принять участие в настоящих научных исследованиях по химии, биологии, физике. Ознакомительные лекции представят экскурсантам важные для региона профессии.Для Дальнего Востока особенно важно появление маршрутов научно-популярного туризма, отметил проректор по экономической деятельности Тихоокеанского государственного университета, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Александр Барбарич."Реализация этой инициативы способствует повышению интереса не только к природным и культурным особенностям макрорегиона, но и привлекает внимание к уникальным научным исследованиям, возможностям научной инфраструктуры и достижениям дальневосточных ученых. В маршруте представлены разные научные направления, однако все они объединены одной общей задачей – развитием Дальнего Востока. Надеюсь, что после посещения Хабаровска у участников возникнет непреодолимое желание сделать следующий осознанный шаг в науку", — рассказал он.Мероприятие проходит в рамках инициативы "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий, направленной на повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки, а также на вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок.

https://ria.ru/20250224/uchenye-2001200451.html

https://ria.ru/20250515/nauka-2016870179.html

хабаровский край

хабаровск

дальний восток

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хабаровский край, хабаровск, дальний восток, дальневосточный государственный медицинский университет, наука, технологии