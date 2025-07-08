https://ria.ru/20250708/kennedi-2027807376.html

Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава

Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава - РИА Новости, 08.07.2025

Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава

Медицинские ассоциации США в понедельник подали иск в суд на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, а также руководителей американских агентств... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:51:00+03:00

2025-07-08T03:51:00+03:00

2025-07-08T03:51:00+03:00

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роберт ф. кеннеди-младший

роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Медицинские ассоциации США в понедельник подали иск в суд на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, а также руководителей американских агентств здравоохранения в связи с ограничениями, которые те наложили на вакцинацию от COVID-19, сообщает телеканал CNN. Телеканал сообщает, что в мае Кеннеди-младший объявил, что вакцина от COVID-19 впредь не будет рекомендована беременным женщинам и здоровым детям. "Медицинские ассоциации, представляющие интересы сотен тысяч врачей, медицинских работников и ученых США, подали в суд иск против глав медицинских агентств США за ограничение тех, кто может получить вакцину от COVID-19, а также за подрыв общего доверия к вакцинации... Группы подали в суд на министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего", - сообщает телеканал. По данным телеканала, иск был подан в понедельник в окружной суд штата Массачусетс. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов, Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов.

https://ria.ru/20241116/kennedi-1984113803.html

https://ria.ru/20250701/ssha-2026409832.html

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массачусетс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, массачусетс, роберт ф. кеннеди-младший, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру)