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Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава - РИА Новости, 08.07.2025
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03:51 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kennedi-2027807376.html
Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава
Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава - РИА Новости, 08.07.2025
Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава
Медицинские ассоциации США в понедельник подали иск в суд на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, а также руководителей американских агентств... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:51:00+03:00
2025-07-08T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Медицинские ассоциации США в понедельник подали иск в суд на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, а также руководителей американских агентств здравоохранения в связи с ограничениями, которые те наложили на вакцинацию от COVID-19, сообщает телеканал CNN. Телеканал сообщает, что в мае Кеннеди-младший объявил, что вакцина от COVID-19 впредь не будет рекомендована беременным женщинам и здоровым детям. "Медицинские ассоциации, представляющие интересы сотен тысяч врачей, медицинских работников и ученых США, подали в суд иск против глав медицинских агентств США за ограничение тех, кто может получить вакцину от COVID-19, а также за подрыв общего доверия к вакцинации... Группы подали в суд на министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего", - сообщает телеканал. По данным телеканала, иск был подан в понедельник в окружной суд штата Массачусетс. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов, Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов.
https://ria.ru/20241116/kennedi-1984113803.html
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в мире, сша, массачусетс, роберт ф. кеннеди-младший, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Массачусетс, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава

Медассоциации США подали иск против политики Кеннеди-младшего в отношении вакцин

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Медицинские ассоциации США в понедельник подали иск в суд на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, а также руководителей американских агентств здравоохранения в связи с ограничениями, которые те наложили на вакцинацию от COVID-19, сообщает телеканал CNN.
Телеканал сообщает, что в мае Кеннеди-младший объявил, что вакцина от COVID-19 впредь не будет рекомендована беременным женщинам и здоровым детям.
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"Медицинские ассоциации, представляющие интересы сотен тысяч врачей, медицинских работников и ученых США, подали в суд иск против глав медицинских агентств США за ограничение тех, кто может получить вакцину от COVID-19, а также за подрыв общего доверия к вакцинации... Группы подали в суд на министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, иск был подан в понедельник в окружной суд штата Массачусетс.
Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов, Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов.
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