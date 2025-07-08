Медицинские ассоциации США подали в суд на главу минздрава
Медассоциации США подали иск против политики Кеннеди-младшего в отношении вакцин
© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Медицинские ассоциации США в понедельник подали иск в суд на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, а также руководителей американских агентств здравоохранения в связи с ограничениями, которые те наложили на вакцинацию от COVID-19, сообщает телеканал CNN.
Телеканал сообщает, что в мае Кеннеди-младший объявил, что вакцина от COVID-19 впредь не будет рекомендована беременным женщинам и здоровым детям.
NYP назвала Кеннеди-младшего сумасбродом с путаным месивом в голове
16 ноября 2024, 06:36
"Медицинские ассоциации, представляющие интересы сотен тысяч врачей, медицинских работников и ученых США, подали в суд иск против глав медицинских агентств США за ограничение тех, кто может получить вакцину от COVID-19, а также за подрыв общего доверия к вакцинации... Группы подали в суд на министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, иск был подан в понедельник в окружной суд штата Массачусетс.
Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов, Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов.
Кеннеди-младший назвал демократов партией войны
1 июля, 00:36